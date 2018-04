ČTK

Výsledek řízení o Zámečníkově dovolání sdělila Jitka Vlnová, mluvčí Krajského soudu v Praze, který případ řešil jako první instance. NS zatím plné odůvodnění svého rozhodnutí nezveřejnil.

Případ se odehrál předloni v dubnu. Kolemjdoucí našel na polní cestě mezi obcemi Bukovno a Vinec dva ležící muže. Jeden podlehl předchozímu brutálnímu napadení, druhý přežil díky vysoce specializované lékařské péči. Útočníky byli podle pravomocného verdiktu dělník Soukop a nezaměstnaný Zámečník, kteří oběti poznali v noci v baru v Mladé Boleslavi.

Místo nálezu mrtvého muže

FOTO: Novinky

Podle spisu nejprve naložili do auta prvního muže, odvezli ho na místo činu, kde jej Zámečník opakovaně mlátil a kopal do hlavy. Pak mu vzali 12 tisíc korun a mobil. Poté se vrátili do města, před barem napadli druhého muže a nacpali ho do kufru auta.

Skončil zmlácený na poli, přišel o 2400 korun a telefon. Získané peníze si obžalovaní rozdělili. Zámečník podle verdiktu před odjezdem z místa činu zasadil obětem několik bodných a řezných ran. Přísnější trest dostal Zámečník, neboť měl podle pražských soudů aktivnější a vůdčí roli.

Soukop si má odpykat 14 let za pomoc k těžkému ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, podílnictví a loupež. Zámečník vinu popíral, Soukop svědčil proti němu.