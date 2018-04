Ukrajinec pobodal řidiče kvůli parkování, soud mu potvrdil osm let

Ukrajinec Vjačeslav Lysenko (32) stráví osm let za mřížemi za pokus o vraždu. Odvolací senát pražského vrchního soudu ve středu zamítl jeho odvolání proti listopadovému rozsudku městského soudu. Lysenko pobodal kvůli parkování před dvěma lety v Praze o sedm let mladšího muže. Ukrajinec bude po odpykání trestu na deset let vyhoštěn. Verdikt je pravomocný.