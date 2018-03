ČTK

Pokud by policie souvislost úmrtí s požárem potvrdila, počet obětí tragické události by stoupl na pět.

„Na veřejný profil Facebooku napsala rodina jednoho z cizinců, kteří tam (v hotelu) byli, že po dvou měsících zemřel na následky požáru. My to předali policii a záchranné službě a musíme teď ověřit, jakou to má souvislost s požárem," uvedl Kavka.

Požár vypukl v pražském hotelu Eurostars David 20. ledna a zařadil se mezi nejtragičtější v novodobé historii země. Ještě před příjezdem záchranářů zemřeli jednadvacetiletý Němec a o rok mladší Jihokorejka. Dvě ženy, dvacetiletá Němka a stejně stará Jihokorejka, později podlehly zraněním v nemocnici.

Po požáru vyšetřili záchranáři 34 lidí. Podle dřívějších informací mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové mezi zraněnými nebyli pacienti s popáleninami, ale převažovaly případy, kdy se lidé nadýchali kouře.

Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Obviněn zatím nikdo nebyl. Škoda přesáhne podle dřívějších odhadů hasičů 20 miliónů korun.