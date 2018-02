Incident se podle obžaloby stal 20. listopadu 2016 kolem druhé hodiny ráno před barem v ulici Velká Hradební. Poškozený muž si měl nejprve splést auto strážníků s vozem taxi a skočil mu do cesty.

U soudu poškozený přiznal, že byl opilý a také vulgární. Později měl zavrávorat a vrazit do otevřených dveří auta strážníků. To už strážníci muže spoutali. Jindra, který přijel na místo až později, měl muže posadit do auta a odvézt na služebnu státní policie.

Pavel Jindra (vpravo) před senátem ústeckého okresního soudu.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Když seděl vedle něj vzadu ve služebním autě, měl ho udeřit loktem. „Čímž mu způsobil zlomeniny levé očnice spodní a vnitřní strany, pohmoždění levého oka s průvodním otokem a podlitinami očních víček, překrvením a podkrvácením oční spojivky, drobné natržení duhovky, otřes a ložiskové krvácení v oblasti sítnice, zlomeninu nosních kůstek a nosní přepážky s posunem doprava provázenou otokem nosu,“ popsala v obžalobě zranění poškozeného státní zástupkyně Zdeňka Krausová.

Násilí odmítl



Jindra jakékoliv násilí u soudu odmítl, vědomě prý nikoho neudeřil. „Choval se agresivně, kopal v autě do sedaček. Sedl jsem si vedle a přitiskl se na něj. On mi říkal, že mě nechá vyhodit. Převezli jsme ho na policii, moc jsem si ho nevšímal. Určitě jsem ho nepraštil,“ vypověděl Jindra.

Poškozený u soudu řekl, že ho prý napadl strážník, který seděl vedle něj. „Než jsme se rozjeli, přišla strašná rána, cítil jsem teplo. Nebyl k tomu žádný impulz,“ vypověděl poškozený.

Soud zkoumal možný mechanismus zranění i při vyšetřovacím pokusu ve stejném typu auta městských strážníků.

Jindra pracuje u ústecké městské policie 27 let a patří mezi nejlépe hodnocené. Působí v takzvané službě operačního zákroku, což je elitní složka ústeckých strážníků. Podle svých slov za celou dobu služby neměl žádné problémy. Naopak získal řadu pochval a ocenění.

Soudní jednání bude pokračovat pravděpodobně v dubnu.