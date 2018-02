Mostecko trápí dětské gangy, kriminalita nezletilých prudce vzrostla

Na Mostecku loni prudce vzrostla kriminalita nezletilých, tedy dětí do 15 let. Týkala se 89 dětí, což je proti předchozímu roku víc než dvojnásobek, řekl ředitel mostecké policie Jiří Volprecht. Nejčastěji podle něj šlo o kriminalitu dětských gangů. Děti do 15 let nejsou trestně odpovědné.