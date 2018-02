Starší muž ze Slovenska se do Vilémova dostal spolu se třemi dalšími krajany na stavbu jako agenturní pracovník. Další tři agenturní pracovníci, Češi, partu doplnili po návratu z Německa jen den před pádem mostu. „Druhý den byli mrtví,“ s pohnutím vypověděl předák party.

Přitom, jak zmínil, v inkriminovaný den si dokonce s kolegy na obědě dělali z možnosti pádu mostu legraci. „Smáli jsme se, že když to na nás spadne, bude z nás mastný flek. A za hodinu to tak bylo,“ popsal.

Půl roku po ukončení léčby jsem ale musel k psychologovi znovu. Pořád se mi to vracelo. svědek

Pod mostem měla šestice mužů za úkol pracovat na podpěře kvádrů, prováděli tzv. stojkování (opora kolmými kůly). „Rozsah stojkování jsem dopředu neznal, bývali bychom to dělali, dokud by nám někdo neřekl, že to stačí. Měli jsme ale pochybnosti o účinnosti té výdřevy, zdála se nám slabá,“ poznamenal svědek. Zároveň ale prohlásil, že kdyby měl obavu, že to opravdu spadne, tak by pod mostem nebyl.

Výdřeva k ničemu



Podle jeho výpovědi na místo přišel nějaký „náměstek“, který upozorňoval na potřebu šetrně zacházet s balvany v konstrukci mostu, neboť budou ještě potřeba. Jiný člověk, svědek v něm identifikoval jednoho z obžalovaných, měl na místě prohlásit, že taková výdřeva je k ničemu.

V okamžiku neštěstí bylo všech šest lidí z party pod mostem. Všichni tři Češi a jeden Slovák byli na místě mrtví, další Slovák skončil v závalu s těžkými zraněními, záchranáři ho vyprošťovali dlouhé hodiny.

Pod závalem zemřeli čtyři lidé

FOTO: Jana Pechová, Právo

Muž, který vypovídal ve čtvrtek, měl ze všech největší štěstí. „Pamatuji si, že dva chlapi, Slováci, stáli uprostřed. Šel jsem zaklínovat jednu stojku na kraj. A v ten moment to spadlo, byla to sekunda, hned,“ vylíčil muž před soudem. Dostal ránu, po které zřejmě na chvíli ztratil vědomí. A když se pak probral a vyprostil se zpod velkého kamene, vnímal, jak bagrista volá záchranáře.

Devět měsíců neschopenky



„Měl jsem poraněné rameno a nohu, v pracovní neschopnosti jsem byl devět měsíců, a celou tu dobu jsem taky chodil k psychologovi a bral prášky. Půl roku po ukončení léčby jsem ale musel k psychologovi znovu. Pořád se mi to vracelo, v noci se mi o tom zdálo. Tyhle následky už budu mít pořád,“ popsal muž.

U čtvrtečního hlavního líčení měl vypovídat i jeho zavalený kolega, soudu se ale zatím nepodařilo zjistit jeho pobyt.

V kauze pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku, který se zřítil brzy odpoledne 4. září 2014, figuruje deset obžalovaných, zástupců zhotovitelských firem i investora. Státní zástupkyně Zdeňka Tománková jim navrhuje tresty od tří do deseti let. Pod mostem zemřeli čtyři dělníci.