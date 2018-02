Po úterním rozhodnutí odvolacího soudu je zase všechno jinak. Definitivně očištěn od všech obvinění odcházel Mikleš z jednací síně se slzami v očích. „Za 15 let služby na mě nepřišla jediná stížnost od občanů. Nic špatného jsem neudělal,“ řekl.

Státní zástupce postavil policistu před soud za chování při silniční kontrole v roce 2013. Tehdy Mikleš na silnici mezi Chebem a Sokolovem zastavil osobní automobil Audi A6, který řídil Vietnamec.

Prý zveličoval závažnost přestupků

Během kontroly zjistil, že vozidlo má utržený zadní stěrač, není vypsaná registrační značka na dálničním kupónu a řidič předložil neplatný doklad o zákonném pojištění. „Úmyslně zdůrazňoval a zveličoval závažnost spáchaných přestupků. Cizinci tvrdil, že za to ve správním řízení může dostat pokutu až 25 tisíc korun, že v této souvislosti bude muset zaplatit kauci a že mu hrozí předvedení k výslechu nebo že mu může nechat vozidlo zajistit a odtáhnout,“ stojí v obžalobě s tím, že policista Mikleš si měl poté říci řidiči o peníze a přestupky následně vyřešit domluvou.

„O zjištěných přestupcích poté nepořídil žádnou dokumentaci, na základě které by sám rozhodl o sankci nebo učinil kroky, aby tuto odpovědnost vyvodil příslušný správní úřad,“ konstatoval žalobce Augustin Hrbotický.

Podle něj žaloba stojí na odposlechu telefonního hovoru kontrolovaného řidiče, který už dříve povolil soud kvůli podezření, že cizinec obchoduje s drogami a nekolkovanými cigaretami. Ze záznamu vyplývá, že řidič průběhu kontroly zavolal tlumočníkovi, protože pořádně nerozuměl česky.

„Požádal ho, aby mu na místo přivezl nejméně čtyři tisíce korun, že má u sebe jen necelé dvě stovky. Z toho je jasné, že se snažil opatřit peníze, o které si obžalovaný řekl,“ vysvětlil státní zástupce. Podle něho si policista dokonce telefon vzal a tlumočníkovi vysvětloval situaci s tím, že řidiči hrozí pokuta.

Řidič měnil výpověď

„Při tomto rozhovoru uváděl obžalovaný smyšlené a nepravdivé údaje jako například to, že je členem dopravní policie. Neuvedl také přesně místo kontroly,“ dodal žalobce.

Podle názoru odvolacího soudu ale důkazy na jednoznačné prokázání viny nestačí. „To důvodné podezření ze spáchání trestného činu tady existuje, proto také bylo zahájeno trestní stíhání a byla podána obžaloba,“ řekl předseda senátu Pravoslav Polák. Podle něj je ale problémem v nevěrohodnosti řidiče, který se pohybuje na drogové scéně.

„V průběhu řízení několikrát změnil výpověď. Nejprve vyloučil, že by měl na vozidle závady, které uváděl obžalovaný. Posléze při dalším výslechu si na to všechno podrobně vzpomněl. Později zase popíral, že by v průběhu kontroly někomu telefonoval. Rozpory ve výpovědích pak nebyl schopen vysvětlit,“ vypočítával Polák s tím, že z výpovědi tohoto svědka jako jediného přímého důkazu nelze vycházet.

Krajský soud uvedl, že i informace ze strany obžalovaného k řidiči, potažmo tlumočníkovi nelze považovat za zveličování důsledků zjištěných závad. „Je zřejmé, že kauce skutečně hrozila, neboť z těch informací, které soud má k dispozici, existovalo podezření, že se řidič bude vyhýbat kontaktu s úřady. Pokud jde o to, že nebyl vypsaný dálniční kupón, tak vozidlo nemohlo pokračovat v jízdě, neboť kontrola probíhala na rychlostní komunikaci, kde se za jízdu po ní platí,“ uzavřel soudce.