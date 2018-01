„Bylo hned od počátku jasné, že to bude požár většího rozsahu. Trochu jsme s tím nepočítali, protože byl nahlášen požár klimatizace. Hořel celý hotel, vstupní aula, první i druhé patro, došlo k destrukci dřevěného schodiště i zábradlí, kde spadli hasiči. U jednoho mu se mu schodiště utrhlo pod nohama a spadl do volného prostoru. Ten druhý si pořádně nepamatuje, co se stalo, a my to musíme vyšetřit,” popsal hasič Antonín Šustr.

Jak dále uvedl, hasičům komplikoval zásah hlavně kouř. Podle něj nebylo vidět na ruku před očima, a proto jim hodně pomohla termovize. Jeho kolega doplnil, že problémem bylo také 34 lidí na římsách oken.

Evakuace hostů z hořícího hotelu

FOTO: HZS Praha

„Někde byli i čtyři lidé v jednom okně. Viděl jsem také člověka, který nemohl ani najít kličku na okně, tak rozbil okno. Ti lidé byli mladí, házeli po nás boty, batohy, abychom o nich viděli. Byli nervozní a my jsme se báli, že ti lidé začnou skákat. Hasiči si ani nestačili brát dýchací přístroje. Když ti lidé viděli, jak se blíží plošina žebříku, chtěli do ní skočit. Z oken se je nakonec podařilo zachránit všechny,” konstatoval hasič.

Video

Zásah v hořícím hotelu Eurostars David. Zdroj: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Vyšetřování několik měsíců



Čtyři zemřelí a několik těžce zraněných hostů bylo podle hasičů na chodbách a nepodařilo se jim dostat k oknům. Hasiči se k nim dostali, až když se jim podařilo uhasit dřevěné schodiště.

Záchranáři na místě ošetřili devět zraněných

FOTO: HZS Hlavního města Prahy

Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka v závěru tiskové konference poděkoval policii a záchranné službě. „Policie nám hodně pomohla v dopravě, kterou usměrňovala a vytvořila komunikační cesty,” konstatoval Kavka s tím, že zásluhu na zásahu mají také dobrovolní hasiči.

Video

Zásah hasičů při požáru hotelu v Praze (Zdroj: Aktu.cz)

„Bylo tam pět vyšetřovatelů až do nedělního odpoledne. Šetření stále probíhá, kromě příčiny šetříme veškeré okolnosti i jak byla zajištěna požární prevence. Výsledky budou za několik měsíců,” uvedl Kavka.

Pětipatrový hotel



Plameny vyšlehly z hotelu Eurostars David v Náplavní ulici v sobotu kolem šesté hodiny odpoledne. Hasiči dostali hlášení, že v přízemí pětipatrového hotelu hoří klimatizace. K požáru se ihned sjely jednotky z celé Prahy a nakonec byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu.

Hasiči v hořícím hotelu

FOTO: HZS Hlavního města Prahy,

Škoda byla vyčíslena na více než 20 miliónů korun. Policie požár vyšetřuje jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti.

Požár v hotelu

FOTO: HZS Praha

Na místě zemřeli jednadvacetiletý Němec a o rok mladší Jihokorejka. Další dvě oběti, 20letá Němka a stejně stará Jihokorejka, zemřely v nemocnici. Do zdravotnických zařízení bylo převezeno celkem osm lidí, zůstávají tam ještě dva zranění. Dalších 26 hostů záchranáři ošetřili na místě. Zraněni byli také dva profesionální hasiči.