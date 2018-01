Není to ale tím, že by snad nenastoupil do vězení, nebo že by měl odvolací soud jiný názor. Důvod je úplně jiný. Po devíti měsících totiž není ještě ani napsaný rozsudek, přičemž ze zákona nesmí lhůta pro vypracování rozsudku překročit dvacet pracovních dní od jeho vyhlášení.

A to není jediný případ, kdy si čtyřiašedesátiletý Kutílek dává při vyhotovení rozsudků pořádně načas. Jeho rozhodnutí v písemné podobě často odcházejí ze soudu s několikaměsíčním zpožděním. Nadřízeným už došla trpělivost a Kutílka za jeho laxnost ženou před kárný senát Nejvyššího správního soudu v Brně.

„Tato situace je pro nás samozřejmě velice nepříjemná a průtahy považujeme za zcela nepřijatelné,“ řekl Právu místopředseda chebského soudu Tomáš Holub. Potvrdil, že vedení soudu reagovalo na celou záležitost podáním kárné žaloby na dotyčného soudce. „Vytýkáme mu průtahy ve 26 trestních věcech. Nějaké objektivní důvody, které by tato zpoždění mohly obhájit, jsme nenalezli,“ upřesnil Holub.

Stěžovali si i žalobci



Upozornil především na špatnou organizaci práce v daném senátu. „O datu projednání kárné žaloby nás Nejvyšší správní soud zatím nevyrozuměl,“ uzavřel Holub. Na Kutílka si stěžovalo už rovněž tamní státní zastupitelství.

„Před koncem loňského roku jsem posílal místopředsedovi okresního soudu seznam několika trestních věcí, ve kterých byly vyhlášené rozsudky, ale nebyly vyhotovené písemně a doručené stranám. Myslím si, že vedení soudu nějaká opatření činí,“ sdělil Právu šéf chebských žalobců Václav Opl.

Podle něho se státní zastupitelství k tomuto kroku uchýlilo v zájmu rychlého výkonu spravedlnosti. „Mělo by být rozhodováno v přiměřených lhůtách. My nemáme žádná oprávnění vůči soudu, nemůžeme mu nařídit, kdy má napsat rozsudek. To je čistě vztah konkrétního soudce a jeho nadřízeného,“ dodal Opl.

Provinile se necítí



Sám Kutílek, který soudí více než třicet let, se k záležitosti příliš vyjadřovat nechtěl. Provinile se ale rozhodně necítí. „Kvůli množství a složitosti projednávaných věcí se to prostě stihnout nedalo. Počkejte si na kárné řízení, tam se z mé strany dozvíte bližší vysvětlení,“ řekl soudce.

Za průtahy při vyhotovování rozsudků už jednou Nejvyšší správní soud trestal. A příliš shovívaný nebyl. Naopak. Dotyčnou soudkyni rovnou svlékl z taláru.