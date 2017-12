V domě mohly žít podle odhadů místních až čtyři desítky psů, kteří živořili v domě spolu s majiteli. Při požáru uhynulo nejméně deset zvířat.

Zachránění psi ze smečky, chované za otřesných podmínek ve třech místnostech domu, skončili v útulku v nedalekých Hořicích. Hasičům se podařilo zachránit šestnáct zubožených jedinců včetně několika nedávno narozených štěňat.

Řada v důsledku ohně dezorientovaných psů – vesměs klasických voříšků – doposud bezprizorně pobíhá po obci se zhruba 340 obyvateli.

„Společně s pracovníky útulku zaběhnuté psy odchytáváme. Jejich přesný počet se nikdy nikomu nepodařilo spočítat. Hasiči určitě postupně objeví další uhořelé kusy,“ přiblížil starosta Třtěnic Zdeněk Bydžovský (nezávislý).

Požárem zničený dům – psinec ve Třtěnicích na Jičínsku.

FOTO: HZS Královéhradeckého kraje

Dům vzplál v úterý okolo desáté hodiny večer. Zásah hasičů komplikovaly opakované exploze značného množství zábavní pyrotechniky. „Měli jsme tady pořádný čertovský mikulášský ohňostroj,“ podotkl Bydžovský.

Záchranáři mezi za léta nahromaděným harampádím nalezli uvnitř domu také střelnou zbraň s náboji.

Matka se synem



Dům s přilehlou stodolou obývala podle starosty více než 70letá matka se zhruba 50letým synem. Psi se prý uvnitř baráku možná dvě desítky let nekontrolovaně množili a občas vzájemně požírali.

„Stav uvnitř domu byl žalostný. Jeho obyvatelé žili dvacet let společně se spoře krmenými, zuboženými psy, a podle toho to taky vypadalo. Nešlo ale o množírnu. Lidé v okolí léta sepisovali protestní petice. Obec neměla mnoho šancí zakročit. Marně jsme opakovaně upozorňovali kompetentní úřady,“ popsal Bydžovský.

FOTO: HZS Královéhradeckého kraje

Veterináři spolu s hygieniky podle starosty objekt občas příležitostně prohlédli a všechno na čas utichlo. „Říkám na rovinu, nikdo efektivně nezakročil. Majitelé vždy psy zahnali do stodoly, trochu to opečovali, a tím to skončilo,“ tvrdí Bydžovský.

Škoda 300 tisíc



Problém obce paradoxně vyřešil teprve tragický požár. „Něco se tím vyřešilo. Nicméně zdaleka ne všechno. Dům je neobyvatelný. Obec bude nucena se postarat o dvojici obyvatel, jakmile se vrátí z nemocnice. Skončili s věcmi na ulici,“ přiblížil Bydžovský.

Přítomnost v domě uskladněných výbušných látek, střelné zbraně a nábojů vyžadovala během hasičského zásahu účast pyrotechnika. „Muž, který patrně vlastní zbrojní průkaz, byl snad obchodník s drogerií, pyrotechnikou a chemií. Doma měl takový rádoby sklad,“ uvedl Bydžovský.

Požářiště kvůli nálezu munice a výbušnin hasiči pečlivě prohledali. Požár zničil dvě ze tří místností usedlosti. Střechu se hasičům podařilo zachránit.

„Vyšetřovatel odhadl škodu na 300 tisíc korun, uchráněné hodnoty byly vyčísleny asi na 200 tisíc korun. Příčina požáru je předmětem dalšího vyšetřování,“ doplnila mluvčí královéhradeckých krajských hasičů Martina Götzová.