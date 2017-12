Staveniště firmě předala Technická správa komunikací (TSK) v pondělí odpoledne.

„Začneme na Císařském ostrově stabilizací pilíře, který je nakloněn směrem k podpěře jedna. Po stabilizaci pilíře, na kterém jsou zavěšeny zbytky nosné konstrukce, začneme lávku postupně rozebírat. Nejdřív sundáme část, která je zlomená u hlavy pilíře směrem k vodě. Potom sundáme část zlomenou směrem k opěře jedna,” popsal postup Karel Frankota ze Strabagu.

Zlomené části firma odstraní tak, že pod ně nahrne zeminu, na kterou je spustí. Jakmile je odveze, začne s demontáží pilíře. Následně dělníci vyndají kus lávky, který leží na břehu ostrova a zasahuje i do vody. Po vytažení díly převezou na parkoviště vedle betonárky v Troji, kde je bude zkoumat znalec. Po skončení prací na ostrově se firma přesune na protější břeh. Také tam nejdříve stabilizuje pilíř, který je nakloněn směrem do Troje. Postup demontáže bude stejný jako na ostrově.

Na trojské straně budou práce náročnější, neboť ve Vltavě tam leží větší kus zřícené lávky. Práce na levém břehu by mohly být hotovy do konce týdne a demontáž na trojské straně by podle Frankoty mohla začít v příštím týdnu. Na práce bude dohlížet soudní znalec a policie, kteří je podle potřeby mohou kdykoliv přerušit.

Trojská lávka spadla v sobotu před půl druhou odpoledne do Vltavy. Mnohačetná vážná poranění utrpěli šedesátiletý muž a o tři roky starší žena. Další dva muži středního věku vyvázli se středně těžkými zraněními. Část lávky se propadla, další část zůstala trčet. Hasiči prohledávali Vltavu tři hodiny, nikoho dalšího ale nenašli. Policie o příčině pádu nechtěla spekulovat.

Praha nyní chystá kontroly a uzavírky některých mostů i lávek pro pěší, mezi nimi jsou například lávka přes Berounku v Radotíně nebo lávky pro pěší na železničním mostě mezi Podskalím a Smíchovem. Na místě zřícené lávky by mohl plout přívoz a vznikne tam provizorní přemostění.