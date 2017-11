Bodla manžela ve spánku, sám si přivolal pomoc. Policie ji obvinila z pokusu o vraždu

Kriminalisté v úterý obvinili šestatřicetiletou ženu z Bojkovic na Uherskohradišťsku z pokusu o vraždu. Žena podle policie na začátku listopadu bodla kuchyňským nožem do hrudníku pětačtyřicetiletého manžela, zatímco spal. Obviněné hrozí vězení od dvanácti do dvaceti let, informovala v pátek mluvčí krajské policie Lenka Javorková.