„Je zjevné, že obžalovaný musel vědět, že takovým způsobem, jakým zaútočil proti poškozenému, může dojít k jeho smrti,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

„Zalehnutí navíc spojil s dobou překračující patnáct minut,“ dodal soudce s tím, že podle znalců je život ohrožující doba zhruba poloviční.

Kalášek napadl letos v únoru svého 54letého o několik desítek kilo lehčího spolubydlícího v ubytovně v Jevíčku na Svitavsku. Srazil ho na zem, zaklekl, tloukl ho pěstmi a nakonec mu nalehl na hrudník, přimáčkl se na něj, až mu zalehl dýchací otvory, a ležel na něm, dokud starší muž nezemřel.

Kalášek byl pod vlivem alkoholu a marihuany, podle znalců byly ale jeho ovládací i rozpoznávací schopnosti spíše zachovalé. Kalášek tak byl trestně odpovědný.

Chtěl jsem, aby nekřičel odsouzený vrah Kalášek

„Pan poškozený mě velice vulgárně napadal po celou dobu pobytu,“ hájil se Kalášek, který s mužem bydlel asi tři týdny. Muž mu prý celou dobu nadával a vyhrožoval, na což jsou údajně i svědci. „Jsem proti tvrzení, že jsem poškozeného zabil úmyslně. Chtěl jsem, aby nekřičel. Nalehl jsem na něj, aniž bych si uvědomil, jaké fatální následky by to mohlo mít,“ dodal.

Kaláškova obhájkyně Jana Sabová se proto snažila přesvědčit soud, že šlo ze strany jeho klienta o zabití, nikoliv o vraždu, a navrhovala soudu čin překvalifikovat a tím dosáhnout na nižší trest pro svého mandanta. Sabová argumentovala zmatkem a panikou během rozmíšky nebo upozorňovala na „dlouhodobě působící zavrženíhodné jednání ze strany poškozeného“.

Soud na to ovšem neslyšel. „Nevhodné chování nebylo mezi obyvateli ubytovny ničím výjimečným a dehonestujícím; a v kombinaci s ostatními okolnostmi nemohl moment obžalovaného překvapit,“ podotkl soudce Zelenka. Obhájkyní navrhované případné snížení trestu zamítl jako nedůvodné.

„V důsledku mého jednání jsem zabil člověka, už mě nic dobrého nečeká,“ kál se před soudem Kalášek, nicméně si stál za svým. „Ano, bylo to nejhorší, co jsem kdy provedl, ale nebyla to úmyslná vražda,“ zakončil.