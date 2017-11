Vyšlo to najevo během pondělního jednání u plzeňského soudu, kde se Baroch zpovídá z přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. „Od roku 2003 do prosince 2015 v pozici statutárního orgánu záměrně nevedl účetnictví, které by věrně a pravdivě zobrazovalo hospodaření a majetek klubu. Vykazované účetní uzávěrky nezobrazovaly reálný obraz finanční situace klubu,“ uvedl státní zástupce Pavel Raček.

Podle něj v uvedeném období klub vynaložil více než šest set tisíc korun na nákup elektrospotřebičů, zahradnického materiálu a dalšího hmotného majetku, přičemž právě kvůli neprůhlednému hospodaření není zřejmé, jak bylo s těmito věcmi naloženo a zda byly vůbec využity pro potřeby a činnost klubu.

Předmětem žaloby je i luxusní automobil za více než milión korun, který Baroch koupil v roce 2003 z klubových peněz a užíval ho pro soukromé účely. „Nevedl žádnou evidenci jízd a nemohlo tak být ověřeno, nakolik uvedené vozidlo bylo vůbec užívané ve prospěch klubu,“ upřesnil Raček

Něco bylo špatně



Nevím, nepamatuji se, nedokážu na to odpovědět. Tak nejčastější reagoval Baroch na otázky právního zástupce poškozeného klubu k jednotlivým nákupům, které s činností sportovního klubu evidentně nesouvisely. K pořízení automobilu za milión uvedl, že to bral jako odměnu za výkon své manažerské funkce. „Sháněl jsem sponzorské peníze a nikdy si z toho nebral žádnou provizi,“ snažil se Baroch ospravedlnit koupi vozidla, jehož pořizovací cena by pokryla běžné provozní náklady klubu na tři roky.

Z peněz klubu se nakupovaly věci, které s jeho činností neměly vůbec žádnou spojitost Vlastislav Fiala, nový předseda střeleckého klubu

U ekonomických záležitostí prý spoléhal na hospodáře klubu Pavla Humla. „On vedl účetnictví. Domníval jsem se, že to děláme správně,“ prohlásil Baroch. Ani Huml ale před soudem nedokázal některé nákupy hodnověrně obhájit. „Teď už mi to nějak hlava nebere. Něco asi správné nebylo,“ kál se Huml. Ten na rozdíl od Barocha už za to přijal trest, když si nepodal opravný prostředek proti trestnímu příkazu, kterým soudkyně už dříve oba dva muže shledala vinnými a dala jim podmínku.

Ani jedna vzduchovka



Podle nového předsedy střeleckého klubu Vlastislava Fialy se za jeho předchůdce nevedla evidenci majetku, neexistovaly rozpočty na jednotlivé roky a hospodaření nepodléhalo žádné kontrole členské schůze. „Z peněz klubu se nakupovaly věci, které s jeho činností neměly vůbec žádnou spojitost,“ uvedl s tím, že klub se cítí poškozen o částku 2,4 miliónu korun.

„Za takové peníze mohl klub nakoupit například zbraně, střelivo nebo oblečení pro mládež. Od roku 2002 nebyla nakoupena jediná vzduchovka,“ dodal Fiala.

Baroch byl z funkce předsedy střeleckého klubu odvolán v roce 2015. Letos v dubnu mu také skončil mandát prezidenta Českého střeleckého svazu, kterým byl od roku 2009. V současné době je civilním zaměstnancem ministerstva vnitra a má na starosti sportovní střelce z kulových zbraní.

„Čekáme, jak věc dopadne u soudu. Pokud se prokáže jeho vina, budeme to s ním muset řešit,“ uvedl už dříve David Holý z centra sportu ministerstva vnitra.