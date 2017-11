„Když jsme se ptali našich klientek, šlo o desítky žen, jaké vzdělání má dotyčný násilník, ukázalo se, že většina má vysokoškolský titul,“ řekla Právu Prokopová.

„Násilníci z řad vysokoškoláků jsou nyní na prvním místě. Své oběti týrají ale mnohem záludněji, jde hlavně o psychický druh násilí v podobě nadávek nebo ponižování,“ dodala s tím, že otázka a problematika domácího násilí na ženách, ale také na dětech je v Česku stále málo diskutovaná.

„Okolí se většinou nechce do těchto věcí míchat, říká si, že je to věcí rodiny, ale ono to tak není. Lidé by se k tomu neměli stavět tak, že se jich to netýká,“ zdůraznila Prokopová, která se teď proto účastní i ojedinělého projektu, jenž upozorňuje na tento problém.

Preventivní film

Jeho součástí je projekce preventivního filmu o domácím násilí pod názvem Jakub. Předobrazem pro film je kauza vysoce postaveného soudce z Brna, který měl čtyři roky týrat svou manželku a děti. Nešlo o bití nebo fyzické útoky, ale promyšlený psychický teror s urážkami a ponižováním na denním pořádku. Případ řeší policie.

Promítání ve stovkách českých škol doprovází také speciální workshopy určené pro učitele. Těm odborníci z řad psychologů, policistů i sociálních pracovníků radí, jak s filmem během vyučování pracovat a co dělat, když se o týrání dozvědí.

„Pokud jde o domácí násilí, je problém, že k jeho odhalení často dochází pozdě nebo vůbec. Ženy i děti se bojí a stydí se o tom mluvit,“ vysvětlil režisér filmu David Vigner. Podle něho za těch několik měsíců, co snímek zhlédlo nespočet žáků i studentů škol, se ukázalo, že může pomoct.

„Učitelé i ředitelé nám píší, že se díky filmu ozvalo několik dětí, že to samé prožívají. Během jedné projekce se jeden ze žáků dokonce zhroutil, nakonec vyšlo najevo, že je dva roky týrán,“ řekl Vigner, který má na kontě už několik preventivních filmů, jež podpořilo ministerstvo školství a školy si je mohou zdarma stáhnout. Snímky se týkají například problematiky šikany, HIV či manipulace.

Podle jeho slov využilo preventivní filmy, které se snaží atraktivnější formou přiblížit dětem určitá témata, jako výukovou pomůcku dva a půl tisíce českých škol.