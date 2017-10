Podle předsedkyně senátu Aleny Zajícové bude zkušební doba sedm let a dohled nad ní bude mít Probační a mediační služba. Kromě zkušební doby soud Ďuričkovi nařídil, aby se zcela vyhýbal alkoholu a jiným omamným a psychotropním látkám, zakázal mu držení veškerých střelných zbraní, vyvaroval se kontaktu s rodinou Kočků, nepřibližoval se k jejich obydlí a majetku na vzdálenost menší než 100 metrů a aby 12 následujících měsíců se od 22 do 6 hodin zdržoval vždy ve svém pražském bytě.

U soudu se v pondělí objevil i otec zavražděného, Václav Kočka starší. Na vynesení rozhodnutí nečekal. Poté, co uslyšel, že s podmínečným propuštěním souhlasí státní zástupce, soudní síň opustil a už se od ní nevrátil. „Zavraždil mi syna,“ lkal v slzách a pokračoval: „Justice rozhodla, jak rozhodla, bohužel. Ale až jednou budete mít děti, tak to poznáte sami,“ dodal Kočka starší.

Napsal dvě knihy



Obhájkyně Ludmila Gerlová měla z rozhodnutí karvinského soudu radost. „S výsledkem jsme spokojeni. Myslím si, že soud rozhodl správně, což je zřejmé i z návrhu státního zástupce, který rovněž navrhoval propuštění a v podstatě nebyl důvod ten návrh zamítnout,“ uvedla.

Klient podle ní splnil veškeré podmínky. „Podmíněné propuštění bylo navrhováno i ze strany komise pro podmíněné propuštění, bylo tady kladné stanovisko Probační a mediační služby, dobré hodnocení věznice, i znalecké posudky byly dobré, takže nebyl důvod žádost zamítat,“ popsala.

Ďuričko opouští brány karvinské věznice

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

Ujistila, že Ďuričko bude dodržovat přiměřené povinnosti a omezení, které mu byly ze strany soudu uloženy, a upozornila, že odsouzený byl ve výkonu trestu mimořádně činný. „Napsal dvě knihy, třetí připravuje, získal patent a ochranné známky, poděkování od ministerstva spravedlnosti,“ řekla a dodala, že pokud to finanční situace umožňovala, věnoval Ďuričko finanční prostředky na dobročinné účely.

Vypovídali znalci



Před soudem v pondělí vypovídali jen dva znalci z oboru klinické psychologie: Michaela Mrowetz Bartáková a Josef Pavlát. Při jednání v září totiž soud našel v jejich znaleckých posudcích mírné rozpory. A ty chtěl právě od obou znalců vysvětlit.

Bartáková i Pavlát se shodli na tom, že Ďuričko vykazuje histriónské rysy osobnosti stejně jako na tom, že další pobyt ve vězení by nevedl u odsouzeného ke zvýšení resocializačního faktoru. „Resocializace je možná. Při vlivu alkoholu a držení zbraně se ale snižuje. Pokud bude abstinovat, riziko recidivy se posunuje do středního pásma,” uvedla znalkyně.

Slíbil jsem, že budu dneska doma. Tak snad to vyjde. Ďuričko před propuštěním

„Posudky jsou téměř totožné se všemi znaleckými posudky, které v průběhu času byly na pana odsouzeného vypracovány. Liší se v dílčích detailech, samozřejmě se liší posudky ze strany obhajoby a posudky ze strany státu,“ konstatovala Bartáková.

Video

Ďuričkova obhájkyně Ludmila Gerlová. Zdroj: Petr Kozelka, Právo

Je schopen řešit konflikty



„Ovšem je diskutabilní, zda tento náhled je opravdu plně prožitý, což ani znalecký posudek nevyhodnotí. To vyhodnotí jeho další život a jeho další chování v dalším životě,“ podotkla.

Pavlát, coby znalec obhajoby, uvedl, že Ďuričko je schopen se chovat prosociálně a konstruktivně řešit konflikty. „Výkon trestu měl na něj pozitivní vliv z hlediska resocializace,“ potvrdil a dodal, že opakování stejného trestného činu je u Ďurička velice nepravděpodobné: „Docela bych ho vyloučil.“ Podle Pavláta má navíc Ďuričko zajištěny všechny zásadní podmínky resocializace, což je partnerka, bydliště, peníze i zájmy.

Bohumír Ďuričko u soudu

FOTO: Pavel Karban, Právo

Státní zástupce ve své závěrečné řeči navrhl, aby byl Ďuričko podmínečně propuštěn, a to se sedmiletou zkušební dobou. Obdobně hovořila i obhájkyně odsouzeného, ta uvedla, že Ďuričko je připraven přijmout všechny podmínky uložené soudem.

„Slíbil jsem, že budu dneska doma. Tak snad to vyjde,“ hlesl na závěr se slzami v očích Ďuričko a zopakoval, že každý den prosí o odpuštění, ale nemá jak přesvědčit rodinu Kočkových o své upřímnosti a lítosti.

Křest Paroubkovy knihy



K tragické události došlo v roce 2008 v pražské restauraci Monarch po křtu a autogramiádě knihy tehdejšího předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Ďuričko se tehdy dostal do roztržky s Kočkou mladším. Ten měl hoteliéra udeřit do obličeje. Na to Ďuričko vytáhl zbraň a třikrát na Kočku vystřelil z bezprostřední vzdálenosti. Každý výstřel byl smrtelný.

Ďuričko obžalobu dlouho odmítal, Kočku prý zavraždit nechtěl, jen se prý bránil útoku. Podle rozsudku nebyl impulzem ke střelbě pouze samotný útok, ale i provokování a hecování, které mu předcházelo. Trest za vraždu vyprší Ďuričkovi 9. dubna 2021.