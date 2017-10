Kocián, který je podle znalců závislý na pervitinu, ale zatím bez nějakých větších následků a somatických změn, měl s přítelkyní K. tzv. italskou domácnost. Podle jeho bratra Petra se hádali až třikrát denně, a údajně i občas padla nějaká ta facka. Martin Kocián prý často jednal pod vlivem drog a býval agresivnější hlavně v okamžiku, kdy přestaly účinkovat, tedy při tzv. dojezdu. Bral prý pervitin a kokain.

Jeho bratr oběma partnerům doporučoval, ať se raději rozejdou, což nakonec K. učinila.

Osudného 13. března dorazil Kocián do bytu expřítelkyně kolem půlnoci. Žena podle svého pátečního svědectví přichystala bývalému partnerovi jeho věci do kufru rovnou ke dveřím. Jenže on se prý dostal dovnitř a dělal, jako by v bytě stále bydlel.

„Vařil si jídlo, napouštěl vanu a lehl si do postele,“ četla v obžalobě státní zástupkyně.

Loktem do nosu, kopání do ležící ženy

Když se K. opakovanými výzvami snažila Kociána dostat pryč z bytu, napadl ji. Podle verdiktu nejprve po ženě hodil botou a trefil ji do hlavy, poté expřítelkyni začal fackovat, udeřil ji loktem do nosu, a pak i tahal za vlasy a vláčel po bytě. Když upadla na zem, několikrát ji prý kopl do těla i končetin.

K. se pak podařilo utéct do koupelny, kde se zamkla a zavolala policii. Před tou se Kocián následně snažil ukrýt zamčený v přístěnku, ale muži zákona si jej odvedli.

Napadená pak skončila na ošetření v nemocnici na Bulovce, kde lékaři zjistili, že utrpěla zlomeninu nosu, dvou žeber a krevní výron pod pravým okem a u pravého ucha.

Policisté následně Kociána obvinili z ublížení na zdraví a porušování domovní svobody, a obvodní soud mu trestním příkazem uložil rovněž roční podmínku s tříletou zkušební lhůtou a navíc zákaz pobytu v Praze po dobu tří let.

Verdikt za hodinu

Právě kvůli poslednímu ze zmíněných trestů Kocián podal tzv. odpor, a tudíž se soud musel případem zabývat v hlavním líčení. To začalo právě v pátek a během jediné hodiny bylo vše skončeno.

Dopomohlo k tomu i velmi rychlé jednání samotného Kociána. Ten předstoupil před soudkyni Ivu Diepoltovou a rovnou sdělil, že se ke všemu přiznává. „Souhlasím s obžalobou a přijímám trest, který jsem obdržel v trestním příkazu. U soudu jsem proto, že jsem se chtěl omluvit za svoje chování K. za to příkoří, které jsem jí způsobil,“ řekl kajícně Kocián.

Nezvládl sám sebe

„Nezvládl jsem svůj charakter,“ vysvětlil Kocián důvod, proč na přítelkyni zaútočil poté, co ho odmítla. Zároveň požádal, aby mu soud neukládal zmíněný zákaz pobytu v metropoli, protože zde žije jeho sedmiletá dcera, s níž je v pravidelném kontaktu. Navíc má prý novou přítelkyni, u které zhruba měsíc bydlí, a začal rovněž pracovat jako číšník pro jednu cateringovou firmu. V té má zatím ale smlouvu jen do konce roku.

Státní zástupkyně ve své závěrečné řeči a soudkyně pak i v rozsudku jeho prosby vyslyšely. „Obžalovaný se plně doznal tak, jak je popsáno v obžalobě,“ odůvodnila své rozhodnutí soudkyně Diepoltová.

Doplnila, že s ohledem na Kociánovu dceru mu tedy zákaz pobytu v Praze neuloží, aby tím nenarušila jejich dobrý vzájemný vztah. K výši roční podmínky pak dodala, že obžalovaný byl v minulosti jen jednou trestán, a to trestním příkazem k peněžitému trestu, který uhradil. „Proto má soud za to, že ještě postačí podmínečný trest, a jeho výše se jeví jako přiměřená,“ uvedla soudkyně.

Nevyhověla ale žádosti poškozené K., které chtěla bolestné padesát tisíc korun, ani návrhu státní zástupkyně na uložení peněžitého trestu ve výši dvacet tisíc. Prý by to nemělo výchovný účinek, navíc nešlo o majetkovou trestnou činnost.