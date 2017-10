Po útěku zpět na Kypr byl v ostrovním státě odsouzen za zabití jiné ukrajinské tanečnice a po předčasném propuštění z tamního vězení také za pokus o vraždu dívky z Dominikánské republiky.

Dvacetiletá Ukrajinka přišla o život 3. nebo 4. července 1999 v pronajatém bytě v Kodaňské ulici v Praze 10. Její tělo našla uklízečka. Mladá žena zemřela po brutálním útoku, který vedle rdoušení zahrnoval 51 bodných a pět řezných ran nožem.

„Podle našeho názoru bylo bezpečně prokázáno, že poškozená byla násilně usmrcena, byl prokázán mechanismus, jakým k tomu došlo, i to, že se tohoto usmrcení dopustil právě obžalovaný,” zdůvodnil soudce Jiří Lněnička, proč jeho senát zamítl Mansourovo odvolání.

Odletěl na Kypr



Mansour po pražské vraždě odletěl domů. Tamní úřady následně požádaly o předání jeho trestního stíhání na Kypr, potom se však navzdory urgencím české strany řadu let nic nedělo. Kypr nakonec Mansoura loni předal do Česka na základě evropského zatykače a to poté, co se změnila kyperská ústava, která dříve vydávání občanů do cizích států nepřipouštěla.

Cizinec, kterému je nyní 61 let, obžalobu odmítal. Tvrdil, že s přítelkyní měli už delší dobu pocit, že je někdo sleduje. Údajně to byli Palestinci, kteří mu předtím předali obálku a on ji měl předat dál, což neučinil. V den vraždy šel prý před dům pro vodu z přistavené cisterny, a když se vrátil do bytu, našel v něm dva Palestince a umírající družku, která měla v krku zabodnuté dva nože.

Zabil další dívku



Skutečnost, že měl na rukou krátce po vraždě řezná poranění, vysvětloval Mansour tak, že se pořezal, když nože z těla přítelkyně vytahoval. Znalec z oboru biomechaniky to ovšem označil za velmi nepravděpodobné.

Ačkoli Mansour spáchal zvláště surovou vraždu, hrozilo mu 12 až 15 let vězení, protože jeho skutek spadal pod starý trestní zákon. Podle nového zákoníku by mohl dostat 15 až 20 let. Vedle odnětí svobody mu soudy uložily vyhoštění na neurčenou dobu.

Z kyperských rozsudků vyplývá, že dva roky po incidentu v Praze Mansour uškrtil jinou mladou Ukrajinku. Dostal 12 let vězení, byl však propuštěn předčasně. Poté se pokusil zavraždit další partnerku z ciziny – nejprve ji bodl do tváře a poté škrtil. V dokonání činu mu zabránili svědci. Motivem jeho skutků byla žárlivost. V ČR měl muž doposud čistý rejstřík, a české soudy tak na něj musely hledět jako na netrestaného.