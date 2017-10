Podle pracovníka asistenční služby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) byl provoz nové dálnice spuštěn kolem 17:45. Podle původních plánů měla být nová část D4 otevřena brzy odpoledne.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl řekl, že je v podobných případech nutné, aby úsek nejprve zkontrolovali revizní pracovníci ŘSD a policie.

Provoz v okolí křižovatky Skalka navíc v podvečer zkomplikovaly dvě dopravní nehody, které se staly na silnici mezi Příbramí a Sedlčany. Policejní mluvčí Schindlová uvedla, že se obešly bez vážných následků.

Na novém úseku dálnice byla slavnostně přestřižena páska po 13:00. Pracovník asistenční služby ŘSD řekl, že dálnice měla být podle jeho informací otevřena kolem 15:00. Důvod zpoždění nevěděl.

Výstavba dálnice mezi Skalkou a křižovatkou se silnicí II/118 začala před dvěma lety a vyžádala si 417,5 miliónu korun bez DPH. Ministerstvo dopravy chystá stavbu dalších úseků, podle ministra Dana Ťoka (za ANO) by se mělo začít stavět v roce 2019 a celá D4 by mohla být kompletní do roku 2022 nebo 2023.