Mnoho řidičů už zažilo tu nezáviděníhodnou situaci, kdy se stala nehoda a oni potřebovali asistenci policie. Ať už je to kvůli tomu, že se šoféři mezi sebou nedomluví na vyplnění euroformuláře, vznikne škoda na majetku třetí osoby nebo je někdo zraněný. V mnoha případech se účastníci nehody musí obrnit trpělivostí, protože policisté vyřizují kolize ohlášené dřív nebo se závažnějšími následky.

I to je případ čtenáře Novinek, který si takhle počkal na hlídku na frekventovaném pražském Barrandovském mostě ve všední den odpoledne, kdy je doprava na tomto dopravním uzlu na nejvyšším stupni.

„Byla to banální nehoda osobáku a převozové sanitky. Škoda za pár desítek tisíc, přesto jsme museli na policii čekat více než tři hodiny. Nechápu, proč jsem musel čekat tak dlouho, když jsem policii upozornil, že mám v autě dvě malé děti?! Nechali nás stát na tříproudé silnici, kde mohlo dojít k nějakému daleko vážnějšímu neštěstí, než jsou pouze zmačkané plechy,“ popsal čtenář.

Závažnost nehody



Podle policie při řešení nehod hodně záleží na tom, kde se stala, jak je závažná a kolik měla účastníků. „Také záleží na tom, zda se jedná o nehodu s následkem na životě. Policie je povinna v případě oznámení nehody incident řešit i v případě, že celková škoda je výrazně nižší než 100 tisíc korun. Místo dopravní nehody se následně uzavírá a na místo přijíždí policejní technik a probíhá šetření,“ řekl Novinkám mluvčí policejního prezidia Petr Habenicht.

Upozornil, že už neplatí dřívější praxe, kdy bylo nutné volat policii ke karambolům služebních a zapůjčených aut. „V současné době toto neplatí, řidič auta je v postavení vlastníka vozu, i když má auto zapůjčeno nebo jel služebním vozidlem,“ vysvětlil mluvčí prezidia. Škoda na voze zaměstnavatele v tomto případě neznamená, že jde o škodu způsobenou třetí osobou.

Připomněl ovšem, že také záleží na podmínkách pojišťovny, u které má řidič povinné ručení nebo havarijní pojištění. Mimo jiné tam totiž může být uvedeno, že je nutné mít protokol od policie.

Na otázku, co by pomohlo zlepšit dojezdové časy, mluvčí odpověděl: „Vždy se jedná o individuální případ a nelze určit přesný čas. Obecně lze říct, že dochází k obměňování techniky za modernější kvůli tomu, aby zpracování dopravních nehod proběhlo v co nejkratší možné době.“

Nejsou lidi



Podle manažera Autoklubu České republiky Libora Budiny však může být problém rovněž v nedostatku policistů. „Podle mého profesního názoru mohou delší dojezdové časy vznikat hned z několika příčin a je to úzce propojené s lidskou kapacitou. Například se může stát, že vyšetřování nehody může trvat i několik hodin a přejezd do místa další nehody může trvat dlouho. Často také musí policie odvézt řidiče na vyšetření krve,“ vysvětlil Budina.

Podle něj může policisty zdržet také více nehod v jejich rajónu nebo řízení dopravy při mimořádných událostech. Větší množství stížností však Autoklub od řidičů nezaznamenává.

Problém nedostatku lidí připustil i mluvčí policie s tím, že to není problém jen dopravní policie, ale sboru obecně. V Praze je podle něj více karambolů, což nutně vede k větší potřebě příslušníků než v menších městech nebo obcích. „Výjezdů také může být v jednu chvíli více a všichni mohou být zaneprázdněni. Jakmile to situace dovolí, přijedou. Když policisté musí jet k vážné nehodě, tak určitě nedají přednost pomačkaným plechům. Navíc je volající řidič upozorněn, že to může trvat déle,“ podotkl Habenicht.

Statistiky dojezdových časů policie ani Autoklub nevede, stejně jako ÚAMK.