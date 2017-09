„Z videa je patrné, že medvědice Míša na muže nezaútočila, dokud ji nevyprovokoval boucháním do zad. Ani při obraně nebyla agresivní a muž tak měl více štěstí než rozumu. Pro Míšu to byl velmi stresující zážitek, ale dnes (ve středu) si opět nechala dát med přímo z ruky,“ informovala radnice.

Muž pod vlivem alkoholu přišel k výběhu s přítelkyní a přelezl plot včetně elektrického ohradníku. Z videa je patrné, že mu medvědice nejprve nevěnovala pozornost a zaútočila až ve chvíli, když jí vyprovokoval. Následně ho za nohu vlekla výběhem a pak ho pustila. Pomoc zavolala přítelkyně. Muže v nemocnici operovali.

Podle mluvčí policie Michaely Novákové je případ řešen jako přestupek proti veřejnému pořádku.

Medvědice z cirkusu



Podle primátora Milana Volfa byly obě medvědice po incidentu nervózní. V případě, že by ve výběhu nebyla mladší Míša, ale starší Marta, hrozilo, že by přímo na muže zaútočila, protože měla v minulosti s lidmi špatné zkušenosti. Pokud by skutečně zaútočila, nezbylo by, než medvědici zastřelit, uvedl Volf.

Do Kladna se medvědice Marta a Míša dostaly v roce 2001, předtím je na parkovišti u Moravských Budějovic zanechal ukrajinský cirkus. Než se jich ujal kladenský magistrát, prožily dlouhé dny v těsných klecích.