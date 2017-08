„Nešťastná událost začala telefonátem seniora na tísňovou linku policie, s tím, že ho fyzicky napadl vlastní syn,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že hádka mezitím vygradovala.

„Starší z mužů vzal do ruky kuchyňský nůž s dvanácticentimetrovou čepelí a ve vzteku a pod vlivem alkoholu bodl svého syna do břicha,“ uvedla Kozumplíková. Zraněného odvezla jeho přítelkyně do nemocnice.

Dechová zkouška u seniora ukázala 1,32 promile alkoholu. Policisté ho zadrželi a odvezli do policejní cely, odkud ho po nezbytných úkonech následující den propustili. Muž se ke svému neuváženému činu přiznal a vyjádřil lítost.