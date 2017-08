Málokdo by při pohledu na dětskou tvářičku tipoval obžalovaného na piráta silnic, kterého v domovské zemi už 22krát vyšetřovali za různé kriminální delikty, od krádeží přes podvody až po ublížení na zdraví.

Letos v dubnu dálniční policisté mladíka pronásledovali z Rudné u Prahy až ke Stříbru poté, co ujel od benzínové čerpací stanice bez zaplacení. Vyhnul se dvěma zátarasům a nezastavila ho ani střelba. Jeho zběsilou jízdu, při níž se po dálnici řítil za plného provozu rychlostí kolem 180 kilometrů v hodině, ukončil až kamión postavený napříč celou vozovkou.

Měl prý strach, co s ním bude

„Svým jednáním úmyslně vydal lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví a proti úřední osobě použil vozidlo jako zbraň,“ řekla státní zástupkyně Vilma Reiserová. Za obecné ohrožení a násilí proti úřední osobě může Lambert skončit ve vězení až na osm let.

Christopher Lambert v soudní síni

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Němec natankoval na čerpací stanici pohonné hmoty za 1260 korun a odjel bez zaplacení směrem na Rozvadov. „Chtěl jsem zaplatit kartou, ale prodavačka mě upozornila, že na ní nejsou žádné peníze. Volal jsem otci, ale nebral telefon. Tak jsem se posadil do auta a jel dál,“ vypovídal Lambert.

Policejní hlídku za sebou zaregistroval asi po deseti minutách. „Bylo to civilní auto s blikajícími modrými světly. Troubili a snažili se upozornit na to, abych zastavil. Měl jsem strach, co se mnou bude, a tak jsem na výzvy nereagoval. Pokoušeli se mě předjet, ale já jim v tom bránil,“ přiznal mladík.

První zátaras ho čekal před tunelem Valík u Plzně, který nechali policisté uzavřít a doufali, že před ním vytvořená kolona ho donutí zastavit nebo alespoň zpomalit. „Projel jsem pravým odstavným pruhem. Během chvíle jsem přijel k další stojící koloně a opět jsem chtěl využít volného odstavného pruhu. Tam stál policista a posunky mi dával znamení, abych zastavil. Vzpomínám si jen, že vystřelil do vzduchu a já kolem něj projel dál,“ popisoval honičku obžalovaný.

Tím policistou byl Petr Kureš z dálničního oddělení ve Svojkovicích.

„Zastavili jsme provoz na dálnici. Pak jsem si stoupl do odstavného pruhu a stačil už jen zvednout ruku. Když jsem viděl, že řidič jede příliš rychle na to, aby stihl zastavit, uskočil jsem, vytáhl pistoli a vystřelil do vzduchu,“ uvedl policista, který za devět let služby poprvé použil zbraň.

Od další střelby na pneumatiky auta ale upustil. „Bylo by to riskantní. Neměl jsem jistotu, že bych trefil. Mohl jsem ohrozit někoho jiného,“ dodal.

V cele se pokusil o sebevraždu



Nakonec policisté nechali napříč dálnicí postavit kamión.

„Musel jsem zastavit. Když ke mně přibíhali policisté, zamkl jsem se v autě. Nejdříve bouchali na střechu a potom jeden z nich rozbil boční okno na pravé straně a otevřel dveře. Odpoutal jsem se a pak mě vytáhli ven, položili na břicho a spoutali mi ruce za zády,“ líčil soudu Lambert.

Před dvěma měsíci se pokusil ve vazební cele o sebevraždu.

Na závěr své chování zhodnotil slovy: „Jet takhle rychle nebylo slušné, řekl bych, že to bylo až drzé. Teprve teď si uvědomuji, že by bylo pro mě lepší, kdybych zastavil hned, a ne až s těmi následky.“

K soudu přišel i Lambertův otec, který nabídl kauci sto tisíc za propuštění syna z vazby. Synovo chování vysvětlil psychickými problémy. „Je velmi labilní a odmítá odbornou pomoc. Chci pro něj najít vhodnou práci a pozitivně na něj působit,“ prohlásil Lambert starší.

Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků a znalců.