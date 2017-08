Bývalý profesionální hasič Smolík jako majitel domu na Malém náměstí ve Frýdku-Místku několik let netopil nájemníkům bytového domu. Poprvé přívod tepla odpojil v roce 2014. Tvrdil, že obyvatelé bytů platí příliš nízké zálohy. Někteří prý dokonce dlužili. Nájemníci to ale odmítali a obrátili se na soud.

Letos v červnu spor skončil rozhodnutím odvolacího senátu krajského soudu, který Smolíkovi potvrdil za šikanu nájemníků tříletý nepodmíněný trest. Rozsudek nabyl právní moci a 24. června převzal Smolík výzvu k nástupu do vězení. Už před tím se ale snažil rozsudek oddálit tím, že tvrdil, že není schopen se hlavního líčení účastnit.

Předložil vyjádření psychiatra, které to dokazovalo. Soud ale nechal jeho zdravotní stav prověřit a zjistil, že si vše vymyslel a psychiatra uvedl v omyl. "Čekala jsem, jestli dobrovolně nastoupí do výkonu trestu. To se nestalo. Proto dnes vydám příkaz k zatčení," řekla soudkyně Krajského soudu v Ostravě, která řeší další trestní kauzu Smolíka.

Měl zpronevěřit peníze



V ní jde především o to, jak dům s byty ve Frýdku-Místku získal. Podle obžaloby to bylo podvodem. Společně s ním čelí obžalobě i Smolíkův blízký příbuzný a frýdecko-místecký advokát. Tím, že k soudu hlavní obžalovaný nepřišel, předsedkyně senátu hlavní líčení odročila na 14. září. "Bude potřeba vyčkat na zatčení pana Smolíka," řekla.

Kromě tohoto případu je Smolík souzen i v další kauze. Je podezřelý, že ještě jako dobrovolný hasič zpronevěřil peníze sboru určené na dokončení hasičské zbrojnice. Převedl je na účet firmy svého příbuzného, která stavbu nedokončila.