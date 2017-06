Seniorka 15. června loňského roku projela ve svém citroënu po dálničním obchvatu Plzně v protisměru skoro čtrnáct kilometrů. Na dálnici D5 najela špatně u Ejpovic, v rychlém pruhu na nesprávné polovině vozovky dojela až za tunel Valík, kde se teprve otočila do správného směru. Krátce na to ji zastavila policie.

Před námi se otevřel obzor a já proti sobě uviděl světla protijedoucího vozidla. řidič havarovaného auta

Během jízdy kvůli ní tři auta havarovala, tři lidé se zranili, z toho dva těžce. „Všimla jsme si, že jedu v protisměru, jenže jsem nevěděla, jak se odtamtud dostat,“ vypověděla žena už dříve před soudem. „Byla jsem ve strašlivém stresu, jediná myšlenka byla dostat se odtamtud pryč,“ popsala své pocity.

Jako první její chybu odnesla dívka za volantem fiatu, která jela na Prahu a zrovna předjížděla vojenský džíp. „Pak jsem uviděla, jak se proti mne řítí auto v protisměru. Neměla jsem kam uhnout, tak jsem stočila volant vpravo a narazila do vojenského auta,“ uvedla u soudu.

Byla pod vlivem léků



Oba vozy skončily na krajnici, řidička vyvázla s lehkým zraněním, vojákům se nestalo nic. Hůře dopadl manželský pár, který jel ve Škodě Octavia za zmíněným fiatem. „Auto před námi začalo blikat, pak prudce uhnulo doprava, před námi se otevřel obzor a já proti sobě uviděl světla protijedoucího vozidla,“ vypověděl muž, který seděl za volantem. Strhl řízení a vůz vyletěl mimo dálnici, on i jeho paní utrpěli zranění obratle.

Penzistka si podle svých slov nehod, které způsobila, nevšimla. V krvi neměla alkohol, ale stopy nejrůznějších medikamentů, a to včetně psychotropních látek, jako je třeba Diazepam. „Někdy jsem je brala na uklidnění nebo na spaní, ale odmítám, že by to byl návyk,“ ubezpečovala.

Podle znaleckého posudku ale nebyla kvůli mixu léků způsobilá k řízení, měla snížené ovládací schopnosti. Na psychofarmacích byla podle znalkyně závislá a měla by podstoupit ambulantní léčbu.