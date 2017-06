V jednom z několika bodů rozsáhlé kauzy byl obžalován i primátor Michal Pobucký (ČSSD), který se ale podle obžaloby podílel jen na zahlazování dopravních přestupků. Soud ho ovšem v úterý obžaloby definitivně zprostil a odvolání státního zástupce v tomto bodě zamítl.

První rozsudek v této věci již vynesl Okresní soud ve Frýdku-Místku loni. Proti trestům se odsouzení odvolali. Odvolal se také státní zástupce, který žádal u některých z nich vyměření nepodmíněných trestů.

Úterní odvolací řízení nakonec skončilo potvrzením podmíněných trestů téměř všem obžalovaným, a to v rozmezí od šesti měsíců do tří let. Někteří obžalovaní musí zaplatit i peněžité tresty od 30 do 500 tisíc korun a dostali také zákaz činnosti.

Zakázky nebyly čisté



Výběrová řízení byla podle rozsudku připravena pro konkrétního, předem určeného vítěze tak, aby jiný vítěz nebyl možný. V jiných případech se podle obžaloby další zájemci přihlásili do výběrového řízení jen formálně.

„Obžalovaným muselo být jasné, že zakázky nejsou čisté, že jsou zmanipulované,” řekl již dříve soudce okresního soudu a jeho kolega z odvolacího soudu se s tímto závěrem ztotožnil. „Obhajoba obžalovaných byla jednoznačně vyvrácena. Okresní soud se dostatečně vypořádal nejenom s námitkami obžalovaných, ale i s hodnocením právní kvalifikace,“ řekl soudce.

Soud projednává další kauzy



Druhá část obžaloby se zabývala podezřením na zahlazování dopravních přestupků zpravidla za špatné parkování. Podle názoru odvolacího krajského soudu ovšem v případě nestandardního postupu u některých projednávaných přestupků nešlo o trestný čin. V této části byl obžalován spolu s šéfem strážníků také primátor Pobucký. Toho zprostil již Okresní soud ve Frýdku-Místku a odvolací soud jeho zproštění definitivně potvrdil.

Obžalovaný primátor už od počátku vinu popíral, podle něj bylo obvinění absurdní a účelové. Osvobozující rozsudek uvítal. „Pro mne dnes tato kauza končí,“ řekl.

Ovšem další kauzy kolem radnice ve Frýdku-Místku jsou stále u soudu v různé fázi rozpracování a mezi obviněnými v nich figuruje opět současný primátor Michal Pobucký, ale také jeho předchůdkyně Eva Richtrová (rovněž ČSSD) a další bývalí radní. Stíháni jsou mimo jiné kvůli prodeji městských pozemků za údajně podhodnocenou cenu a také v souvislosti s údajně zmanipulovaným výběrovým řízením na čištění a hloubení příkopů.