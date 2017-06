Přestože má hoch teprve sedm let, musel projít už ledasčím. Rodiče se po několika letech od jeho narození rozešli a on putoval do péče matky. Po roce a půl ale soud změnil názor a dal jej otci s tím, že matku bude vídat jednou za čtrnáct dní.

Při jednom z pobytů u matky se hoch zmínil, že jej otec zamyká doma nebo jej naopak vystrčí ven z domu a sám se zamkne. Když prý podle otce zlobí, musí pak spát na matraci v dřevníku pod schody, nebo si musí lehat jen v trenýrkách do sněhu. Matka se proto s takovými informacemi ihned obrátila na policii. Vyšetřovatelé pak rozhodli, že se dítě nemá vrátit k otci, přestože to odporuje rozsudku soudu o svěření do péče.

„Policisté ujišťovali, že výslech bude proveden rychle, ale nakonec museli čekat sedm týdnů. Podle předchozí dohody s koordinátorkou vyšetřování měl mít hoch při výslechu s sebou důvěrníka, o čemž hovoří i zákon. Proto se k výslechu dostavil i rodinný známý, před výslechem mu ale policie řekla, že tam nesmí,“ řekl Právu jeden z členů rodiny.

Byl v šoku, špatně komunikoval a byl nešťastný, že se musel vrátit k otci, kterého se bál chlapcův důvěrník

To ale nebyl konec překvapení. „K našemu velkému šoku byl po výslechu odveden tak, aby o tom jeho maminka nevěděla, zadním vchodem. Podařilo se nám ho zahlédnout pouze přes mříže u schodiště. Odvedli ho jen ve svetru a bez jeho osobních věcí. Neměli jsme žádnou možnost se s ním rozloučit, i když jsme ho k výslechu přivezli v dobré víře a po dohodě s policií. Celé vyústění považuji za šokující pro dítě,“ kritizoval důvěrník postup policie, která dítě hned po výslechu předala jeho otci.

„Po ukončení výslechu jsem slyšel telefon matky se sociální pracovnicí, která říkala, že hoch u výslechu potvrdil tresty, kterými ho otec týral. Během následujícího týdne jsem měl možnost s ním mluvit po telefonu. Byl v šoku, velmi špatně komunikoval a byl nešťastný, že se musel vrátit k otci, kterého se bál,“ dodal.

Žije v bývalém prasečinci



Matka si na postup vyšetřovatelů stěžovala, ale marně. Dozvěděla se, že hoch se neměl čeho obávat, neboť u výslechy byla i soudkyně, sociální pracovnice a dětská psycholožka. Než bude mít hoch svého nového důvěrníka se nečekalo, protože výslech byl brán jako neodkladný úkon. „Jestliže to mohlo trvat sedm týdnů, než si ho vůbec pozvali, tak třeba dva dny navíc na sehnání jiného důvěrníka by už nebyly takový rozdíl,“ upozornil právník obeznámený s případem.

Byt je v bývalém prasečinci, kde jsou i kozí chlívky. Je to studené a páchnoucí prostředí, kde hoch žije v izolaci dětská psycholožka

Právo také před několika dny upozornilo na názor Ministerstva práce a sociálních věcí i Ministerstva spravedlnosti, podle kterého má justice i sociálka dbát na názor dítěte. Jenže instituce názor tohoto chlapce moc nezajímají. „Opakovaně a otevřeně verbalizoval přání žít u matky, byl plný zlosti, že svá přání musí opakovat a nikdo je nerespektuje,“ konstatovala dětská psycholožka, která chlapce vyšetřovala.

Ta upozornila i na to, že kluk žije v nevhodném prostředí, když místo jeho pobytu osobně navštívila. „Byt je v bývalém prasečinci, kde jsou i kozí chlívky. Je to studené a páchnoucí prostředí, kde hoch žije v izolaci. Pach koz, kterým je cítit a kvůli kterému je dětmi vysmíván, se objektivně nedá eliminovat,“ upozornila, že děti ve škole chlapci nadávají do smraďochů.

„Dítě je citově deprivované, sociálně izolované, manipulováno proti matce. Dítě není ohroženo špatnou komunikací mezi rodiči, ale největším rizikem jsou jeho vlastní osobnostní dispozice v kombinaci s dlouhodobým nefunkčním výchovným prostředím u otce,“ dodala psycholožka.

Další osud dítěte má v rukou Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, který bude ve čtvrtek řešit další úpravu styku s rodiči.