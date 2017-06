„Co k tomu říct? Obžalovaný Hlaváč měl v sobě 2,2 promile alkoholu, poškozený 3,7. Každý ten průběh líčí trošičku jinak,“ uvedl předseda senátu soudu Kamil Kydalka s tím, že bylo třeba vycházet z úrazového děje a posudku soudního lékaře.

„Ten útok byl veden na hlavu, do oblasti krku, nebyl zřejmě malé intenzity. Klonil bych se k názvu spíš mačeta než řeznický nůž, podle tvaru,“ dodal Kydalka. Hlaváč podle něj věděl, na jakou část těla útočí a muselo mu být jasné, že tímto způsobem může poškozeného zabít.

Hlaváčovi hrozil trest mezi deseti a osmnácti lety vězení, soud ale sáhl k výjimečnému snížení trestu. Souhlasil tak se státním zástupcem Vladimírem Pazourkem, který navrhoval stejný trest. „Obžalovaný jednání doznává, jeho trestní minulost je sice bohatá, ale s ohledem na odsouzení z osmdesátých a devadesátých let se na něj hledí jako na osobu netrestanou,“ vyjmenoval některé z polehčujících okolností Kydalka.

Prodal jsem svý stříbro, dostal jsem za to tři tisíce. On si ode mě půjčil tisíc korun, s tím, že mi to vrátí. Miroslav Hlaváč, odsouzený

Pazourek také přidal, že se Hlaváč postavil k situaci čelem, pomáhal s vyšetřováním a svého činu litoval. Hlaváč se totiž přímo před soudem napadenému omluvil: „Za to všechno se ti omlouvám, nemělo se to stát,“ a na usmířenou si podali ruce.

Na právní kvalifikaci to ovšem vliv nemá, byť se Hlaváčův obhájce snažil přesvědčit soud, aby čin posoudil jako ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. „Dospěli jsme k závěru, že postačí uložit trest, byť pod sazbou, ale v trvání osmi let,“ konstatoval Kydalka.

Nechtěl zaplatit dluh



Hlaváč loni v září napadl svého o šestnáct let mladšího známého na pražském Rohanském ostrově před bývalou ubytovnou VK Žižka. Společně s několika dalšími lidmi tam vytvořili jakousi osadu, ve které přebývali například v maringotce. Všichni přispívali do společné kasy, ze které se údajně několik dní před incidentem ztratily nějaké peníze a stříbro. O něm Hlaváč tvrdí, že patřilo jemu a prodal jej.

„Prodal jsem svý stříbro, dostal jsem za to 3 200,-. On (poškozený) si ode mě půjčil tisíc korun, s tím, že mi to vrátí v pátek. Když přišel ten pátek a chtěl jsem ty peníze, místo toho, aby je vrátil, mě kop do přirození,“ popsal důvod nevraživosti mezi oběma muži obžalovaný.

Obžalovaný Miroslav Hlaváč

FOTO: Novinky

Druhý den seděl Hlaváč v nedalekém baru a popíjel, poškozený tam rovněž přišel a začal prý Hlaváče provokovat, což potvrdila i barmanka. „Podle ní je poškozený vznětlivý, výbušný a ve všem musí mít pravdu.

Vzal si řeznický nůž

Když šel Hlaváč navečer do oné „osady“, začal mu prý poškozený nadávat. Hlaváč to chvíli snášel, pak mu ale „bouchly saze“. Došel si do maringotky, ze své sbírky zavíracích i řeznických nožů si vybral téměř čtvrt kila těžký řeznický nůž s třiceticentimetrovou čepelí a na muže zaútočil. Dvakrát ho sekl do krku a nejméně jednou ranou mu uťal dva prsty na ruce.

Svědci na místo okamžitě zavolali záchranku, která poškozeného odvezla do vinohradské nemocnice. „On (poškozený) nereagoval, zůstal klidnej, přišel ke stolu a povídá: „Podívej, co jsi udělal.“ Viděl jsem, že na něm visí prst. Zavolal jsem záchranku,“ uvedl jeden ze svědků incidentu.