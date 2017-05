O případu informoval vyšetřovatel. Tři muži ve věku od 34 do 57 let skončili ve vazbě. Do aut se vkrádali najisto - zájem měli zejména o nadstandardní typ navigací. „Zatím máme zadokumentováno 19 případů, ale předpokládáme, že mají na svědomí další desítky podobných případů, ke kterým došlo od minulého roku do letošního května. Pro tento náš předpoklad nyní shromažďujeme další důkazy,“ řekl kriminalista.

Všichni tři obvinění mají velmi bohatou trestní minulost, takže prověřování případu nebylo jednoduché. „Jsou to osoby znalé policejních metod, takže práce s nimi byla náročná a odhalování jejich trestné činnosti trvalo řadu měsíců. Škoda, kterou jsme zatím zdokumentovali, činí na odcizených navigacích bezmála půl miliónu korun. Předpokládáme, že s postupujícím vyšetřováním bude tato škoda ještě narůstat,“ dodal.

Zloději se zaměřovali na dražší modely

FOTO: Policie Moravskoslezského kraje

Role pachatelů byla předem daná - jeden z nich se násilným způsobem vkrádal do zaparkovaných aut a další dva pak zajišťovali odbyt. „V některých případech máme zjištěno, že jeden z překupníků se krádeží dopouštěl společně s hlavním pachatelem,“ dodal.

Nyní policie zjišťuje, kde ukradené navigace skončily. „Jednu z odcizených navigací se nám již podařilo zajistit u člověka, který ji odkoupil. Nyní pátráme po dalších,“ dodal kriminalista. Perličkou v případu je skutečnost, že do jednoho z aut se vloupali dvakrát.