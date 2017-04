V Praze nouzově přistál airbus. V zavazadlovém prostoru byl kouř

Na pražském letišti ve čtvrtek neplánovaně přistál airbus, který letěl z Hannoveru do Vídně. Podle pražských hasičů byl příčinou kouř v zavazadlovém prostoru. Cestující byli evakuováni do terminálu, nikomu se nic nestalo. Uvedla to mluvčí letiště Marika Janoušková. Provoz na letišti byl kvůli zásahu omezen, tři spoje musely na jiné letiště.