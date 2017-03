„Včera po poledni náš elektrikář, který pracoval poblíž expozice plameňáků, zaregistroval nezvyklý hluk. Bylo mu to podezřelé a pak uviděl, jak je někdo v expozici. Výtržníci před ním utekli, ale okamžitě jsme volali policii a i díky kamerovým záznamům se je podařilo chytit v centru města,“ řekl Právu mluvčí zahrady Martin Maláč.

Děti se do zahrady dostaly zřejmě přes plot a zamířily si to k plameňákům. „Tam je honily, házely po nich kameny, bily je klacky a jednoho z nich zabily. Zvířeti přerazili nohu, kost pak přeťala cévy a plameňák vykrvácel,“ konstatoval Maláč. Samec, kterého děti ubily, byl asi deset let starý, tito ptáci se dožívají až čtyřiceti let.

Plameňáci jsou i den po útoku podle ošetřovatelů stále rozrušení. „Nejsou zvyklí na to, aby je někdo honil a útočil na ně. Další zvíře je navíc také dost domlácené, ale vypadá to, že přežije,“ doufal Maláč.

Ploty kvůli lidem, ne zvířatům



Areál jihlavské ZOO je obehnán vysokým plotem, další bariéry dělí pak od návštěvníků jednotlivé výběhy. „Některé zábrany tu nejsou ani kvůli zvířatům, ale kvůli lidem. Jenže pokud chce někdo zvířatům ublížit, nemusí se dostávat ani do expozice, může po nich hodit kamenem z návštěvnické cesty,“ pokrčil rameny Maláč s tím, že stoprocentní bezpečnost v areálu lze pro zvířata jen těžko zařídit.

Případem se zabývají už republikoví policisté. Ti by měli zjistit i to, proč děti nebyly ve škole. „Vzhledem k jejich věku nebudou trestně odpovědné, ale zvažujeme, že bychom chtěli alespoň materiální škodu uhradit po jejich rodičích,“ dodal mluvčí.