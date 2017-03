„Co se týče skutkových okolností, tak ve shodě s tím, co uvedla státní zástupkyně, nemáme pochybnosti o tom, že oba skutky proběhly přesně tak, jak bylo uvedeno v obžalobě,“ měl jasno předseda soudního senátu Stanislav Králík. „Tento stav koresponduje i s úplným doznáním obžalované. Důkazy v tomto případě hovoří naprosto jednoznačně,“ dodal soudce.

Video

Advokát a státní zástupkyně o rozsudku nad Michelle Sudků. Zdroj: Novinky

Podle soudce byla, vzhledem k nespornému ději i právní kvalifikaci, při rozhodování nejzásadnější výše trestu. „Bylo zcela evidentní, že obžalované musí být uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, bylo evidentní, že trest musí být přísný,“ konstatoval Králík, přičemž zmínil míru brutality, bizarní motivaci i lehkovážnost, s jakou nemá Sudků problém zabít člověka pro vyřešení svého afektu či vzdoru.

„Odvolávat se nebudu, nechám to, jak to je,“ přijala svůj trest okamžitě po vyhlášení verdiktu Sudků.

Žalobkyně: Vše je na kameře



Jako jasnou věc případ brala i žalobkyně. „Máme zde nejen doznání paní obžalované, ale i samotný útok natočený na průmyslovou kameru v obchodě,“ řekla v závěrečné řeči státní zástupkyně Jana Murínová.

„Máme v podstatě vraždu v přímém přenosu, na tom záznamu je zachyceno, jak obžalovaná přichází do samotné prodejny, jak jde k regálu s domácími potřebami, kde si vybrala nůž a ihned se vydala do uličky, kde viděla stát osamocenou paní a bezprostředně ji napadla takovým chvatem, kdy ji vzala jednou rukou zezadu a nožem jí zasadila rány do hrudi a do břicha,“ pokračovala státní zástupkyně. Murínová také podotkla, že rány nožem prošly v podstatě celou dutinou břišní a stejně tak hluboko do hrudníku. „Poškozená neměla v podstatě žádnou šanci na obranu,“ dodala Murínová.

Video

Vyjádření Michelle Sudků před soudem. Zdroj: Novinky

Stejná situace je podle žalobkyně i u pokusu o vraždu o dva týdny dříve, kdy kromě výpovědi samotné Sudků má soud k dispozici podrobnou výpověď napadené dívky nebo i obsluhy kavárny. „Útoku se dopustila proto, aby uspokojila své sexuální potřeby,“ uvedla Murínová s odkazem na znalce, podle kterých byl tento útok motivován sexuální deviací Sudků.

Obžalované hrozil až výjimečný trest.

Omluvila se poškozeným



Advokát Sudků Tomáš Dvořáček považuje trest navrhovaný Murínovou za nepřiměřeně přísný a podle něj by k vraždě nedošlo, kdyby policie a následně lékaři po prvním útoku patřičně zareagovali. „Mám za to, že kdyby měli všichni úplné informace a konali v rámci svých možností, tak by nemuselo ke smrti poškozené v obchodním centru vůbec dojít,“ zdůraznil Dvořáček, podle kterého by majetkovou a nemajetkovou škodu požadovanou pozůstalými měl zaplatit stát.

Já jsem lékařům říkala, jaký jsem měla myšlenky, psala jsem sadistický básně, nikdo mě neuposlechl, a tak to dopadlo, jak to dopadlo obžalovaná Michelle Sudků

„Stát a jeho orgány neudělal všechno proto, aby bylo jednání mé klientky zabráněno,” uvedl Dvořáček.

„Lituju obou činů, co jsem učinila. Lituju toho, že jsem škrtila slečnu, že má psychický trauma. Lituju toho, že jsem poškodila rodinu (zavražděné ženy-pozn.red.) psychicky i fyzicky. Omlouvám se hlavně rodině, už bych to nikdy neudělala. Nadále vraždit už nebudu,“ kála se před soudem obžalovaná.

Sudků v závěrečné řeči zmínila také Olgu Hepnarovou. „Hepnarová lékařům psala dopisy, jak na tom je, a jak to dopadlo. Já jsem lékařům říkala, jaký jsem měla myšlenky, psala jsem sadistický básně, nikdo mě neuposlechl, a tak to dopadlo, jak to dopadlo,“ zakončila svou řeč Sudků.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Sudků v úterý u soudu

Soudce Králík sice roli lékařů i policistů v případu zmínil, nijak to podle něj ale nezmenšuje vinu Sudků. „Můžeme říct, že se jednalo o nešťastnou shodu okolností, která ve svém řetězci vyústila v to, že obžalovaná byla z nemocnice propuštěna a následovalo, co následovalo,“ konstatoval Králík.

Zároveň dodal, že když už se Sudků dočkala hospitalizace, během léčby příliš nespolupracovala. Podle lékařských zpráv nebrala předepsané léky, zneužívala alkohol a ve finále i pervitin. „Byla to obžalovaná, která se skutků dopustila. Pochybení zdravotnického systému nebo policejních složek nemůže nikterak její vinu zmírnit,“ dodal soudce.

Nepříčetná nebyla

Sudků loni počátkem července napadla v kavárně na pražském Újezdu zákaznici podniku, kterou podle svých slov chtěla „uškrtit a následně se s ní pomilovat”. Dívka se zachránila jak aktivní obranou, tak i křikem, který přivolal obsluhu kavárny.

Policie tehdy Sudků zadržela a záchranka ji převezla do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Vzhledem k tomu, že se lékaři nedozvěděli okolnosti útoku, byla ovšem Sudků zanedlouho propuštěna.

Michelle Sudků u soudu, který projednával případ vraždy z obchodního centra na Smíchově.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

O dva týdny později Sudků v supermarketu na pražském Andělu vzala z regálu nůž a přítomné zákaznici, kterou si náhodně vybrala, zasadila dvě silné rány do hrudníku a břicha. Čtyřiapadesátileté ženě mimo jiné nožem přeťala žebro, poranila srdce, játra i žlučník. Žena na místě zemřela.

Sudků počkala na příjezd policie. Zabíjela prý proto, aby lékařům dokázala, že není psychicky v pořádku.

Sudková byla od roku 2013 pětkrát hospitalizovaná na psychiatrii. Při léčbě ale nespolupracovala, nebrala předepsané léky, užívala alkohol, měla konflikty s ostatními spolupacientkami a ke konci brala i pervitin.

K vražednému útoku Sudková uvedla, že byla nepříčetná, což ovšem soudní psychiatři vyloučili.