Vše se událo loni na počátku května. Do nymburské nemocnice byl převezen takřka osmdesátiletý muž s bolestmi kyčle, třísel a břicha. „Byl zkroucený na lůžku, moc nekomunikoval, protože trpěl i demencí,“ popisoval primář interny Václav Hulínský, který muže viděl den po přijetí při pravidelné vizitě.

Ani přijímací lékař, ani jeho ošetřující lékař nezaznamenali fakt, že pacient je cukrovkář. Jeho diabetes tak nikdo neřešil, ačkoli měl mít aplikovaný inzulín. Soustředili se jen na problémy, které byly akutní. Pacient nedokázal vypudit moč a z toho plynuly jeho další akutní bolesti. To se odstranilo a po několika dnech byl pacient propuštěn.

Ještě týž den se ale v kritickém stavu s obrovskými hodnotami glykemie vrátil do nemocnice a zemřel. Teprve později tři lékaři – ošetřující Michal Križanovič, primář Václav Hulínský a lékařka, která měla zrovna službu, Tamara Malcevová – vytvořili kartu diabetika a doplnili záznamy. Vše mělo vypadat tak, že jeho diabetes nepřehlédli, zpočátku mu injekce dávali, ale pak zapomněli. Iniciátorem falšování byl primář.

Chybí lékaři s atestací



„Chtěl jsem to udělat pro rodinu a chtěl jsem zakrýt chybu kolegy,“ přiznal primář Hulínský. Križanovič přiznal, že si vážné pacientovy nemoci nevšiml, a muž tak několik dní nedostával inzulín. „Bohužel, přehlédl jsem diabetes a léčil jsem jiné problémy,“ přiznal Križanovič.

Primář upozornil na tristní stav v nymburské nemocnici. Z jedenácti lékařů na interně má on jediný ty správné atestace a způsobilost. Přitom na zdejší počet lůžek by měli být nejméně tři atestovaní internisté. Ostatní by neměli pracovat samostatně, ale jen pod dohledem. Ten ale nemá kdo vykonávat. Oddělení by vůbec v takovém personálním obsazení nemělo existovat.

„Jsem tu sám, nemá mě kdo zastupovat. Ale je to moje zodpovědnost,“ nezřekl se tíhy primář.