Může za něj třiadvacetiletý student liberecké univerzity. Silně opilý cestoval posledním večerním vlakem z Liberce do České Lípy, kde bydlí. „K vlaku ho přivedl jeho kamarád a požádal dvaadvacetiletou průvodčí, aby jeho přítele, který oslavoval zkoušku a opil se, přepravila do České Lípy,“ popsala ve čtvrtek policejní mluvčí Ivana Baláková.

Mladík pak ale ve vlaku začal dělat potíže a mladou průvodčí údajně obtěžoval. „Za pomoci cestujících byl vyloučen z přepravy a vystrnaděn z vlaku hned v následující železniční stanici Liberec-Horní Růžodol,“ řekl o incidentu Jindřich Berounský, předseda základní organizace Svazu odborářů služeb a dopravy Českých drah.

Nádraží v Liberci-Horním Růžodole

FOTO: Jindřich Berounský České dráhy

V jedenáct večer se mladý muž z vlaku zřítil do závějí na nádraží. „Pak viděl, že se na nádraží svítí, tak se začal domáhat, aby ho tam pustili,“ vysvětlila policejní mluvčí. Čekárna už ale byla zamčená, tak mladík hledal něco, co by mu pomohlo se do ní „prosekat“.

„Dotyčný začal kopat nohama do oken bývalé restaurace, která rozbil, následně rozkopal okna dveří čekárny. Výpravčí se proto rychle uzamkl v dopravní kanceláři a volal na tísňovou linku 158,“ popsal další děj Berounský.

Chtějí lepší zabezpečení



Agresivní student mezitím pokračoval v řádění a začal se dobývat do dopravní kanceláře. Sebral sekáček na led na násadě a pustil se do plastových dveří a postupně rozbil bezpečnostní skleněnou výplň dveří do dopravní kanceláře. „Byl silně agresivní, sekal jako tank a opakovaně vyhrožoval v amoku zabitím,“ popsal pak děsivý zážitek výpravčí.

Rozbité výplně dveří a rozbité okno po řádění opilého mladíka

FOTO: Jindřich Berounský České dráhy

Víc už mladík nestihl, protože dorazili přivolaní policisté a odvezli ho na záchytnou stanici. „Teď budeme posuzovat, zda byl mladík v době činu vůbec příčetný a do jaké míry ho ovlivnil alkohol,“ tvrdí Baláková. „Mladíka jsme zatím neobvinili, ale podezříváme ho z přečinu nebezpečného vyhrožování, poškození cizí věci a výtržnictví. Škoda na nádraží byla vyčíslena na 10 tisíc korun,“ dodala policejní mluvčí.

České dráhy chtějí, aby se z incidentu vyvodilo nějaké opatření, díky kterému by byli výpravčí, kteří slouží úplně sami na nádraží, více chráněni. „Výpravčí má teď obavy z dalších nočních směn. Proto případ otevřu v rámci Svazu odborářů služeb a dopravy na nejbližších jednáních s vedením Českých drah i Správy železniční dopravní cesty budu navrhovat nějaká opatření pro větší bezpečnost,“ upozornil Berounský.