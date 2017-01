Klíma uvedl, že jeho klientka měla tašku s tělem položit do křoví. Na pole se podle něj mohla dostat při úpravách pole technikou. Vysvětluje tím i zranění hlavy novorozence.

„Jsme si naprosto jisti tím, že došlo k poškození hlavičky, a není pravda to, co tvrdí obžaloba. Klientka vylučuje, že by se dopustila násilí na dítěti, a já jsem o tom mimořádně hluboce přesvědčen," řekl Klíma.

Navrhl proto mimo jiné vyslechnout obvodního lékaře ženy a také dětskou lékařku jejích dvou dětí. Za klíčový ale považuje výslech lékařky, která prováděla pitvu novorozeného chlapce.

Těhotenství tajila

Osmadvacetiletá žena žila v garsonce u svého bratra, kde loni 11. března krátce po poledni dítě porodila. O svém těhotenství věděla. Dítě, které bylo podle znalců po porodu schopné dalšího života, měla podle obžaloby po porodu zabalit do ručníku a do igelitové tašky a poté ho měla odnést za město a pohodit na kraji pole. Tam ho o řadu dní později našel traktorista.

Dítě mělo zlomenou spánkovou a temenní kost a pohmožděninu mozku, což vedlo k jeho smrti. Žena ale odmítá, že by dítěti záměrně ublížila a že by jeho vraždu přichystala. „Nebylo to úmyslné ani plánované, nechápu, co se se mnou stalo,“ vypověděla před soudem.

Žena své těhotenství před okolím tajila. Neřekla to ani svému příteli, který měl být otcem dítěte a se kterým se asi tři měsíce před porodem rozešla. „Snažila jsem se mu to říct, měli jsme ale krizi a hádali jsme se,“ uvedla žena.

Uvažovala, že dá dítě do babyboxu

Podle své výpovědi byla s přítelem, se kterým měla vztah přes čtyři roky, těhotná dříve již dvakrát a vždy šla na potrat.

Dítě chtěla porodit prý doma, v případě komplikací si chtěla zavolat sanitu. Na porod se ale nijak nepřipravovala. Dítě chtěla údajně původně dát do babyboxu v 18 kilometrů vzdálených Litoměřicích, tam však nedorazila.

Podle právní kvalifikace případu jí hrozí 15 až 20 let vězení, v krajním případě i výjimečný trest.