Zda za jeho úmrtím skutečně stála léčba původně určená pro jiného vězně, určí definitivně až pitva. Celou věcí se každopádně už teď zabývá vnitřní kontrola Vězeňské služby i Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Právu okolnosti úmrtí jednoho z odsouzených potvrdily dva na sobě nezávislé, dobře informované zdroje. Léčba podle nich měla spočívat v podání substituční látky metadon, která se používá jako odvykací náhražka při závislostech na heroinu nebo morfiu.

„Dozorci ale na léčbu poslali jiného vězně, než kterému byla určena,“ řekl Právu zdroj s tím, že za záměnou podle všeho stálo shodné příjmení obou odsouzených.

Ten, kterému byl metadon podán omylem, podle informací Práva zemřel po jeho aplikaci ve vězení následující noc.

Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová se k okolnostem úmrtí vězně odmítla vyjádřit, potvrdila pouze, že k němu došlo 25. prosince. „Vzhledem k tomu, že událost šetří orgány činné v trestním řízení, nemůžeme k této věci nyní sdělit podrobnější informace,“ konstatovala Kučerová.

Metadon je syntetický opiát, který se používá při léčbě těžkých závislostí a obvykle se z rukou lékaře podává perorálně v roztoku. Při nesprávném dávkování může způsobit závažné zdravotní obtíže a v krajním případě i úmrtí.