Firma vyrábí ve Vlašimi střelivo, vojenskou munici, pyrotechnické výrobky nebo například náboje pro sportovní střelce. Podle svých internetových stránek se řadí k nejstarším producentům střeliva na světě. Letos slaví 190 let od svého založení. To odvozuje od Louise Selliera, který v roce 1825 začal v Praze vyrábět perkusní zápalky. V roce 1945 byla společnost znárodněna a její výroba pak uspokojovala potřeby československé armády. Dodávala střelivo i civilnímu sektoru. Zhruba 70 procent výrobků šlo na export, uvádí profil firmy na internetové encyklopedii Wikipedia. V roce 1992 se firma změnila na akciovou společnost, jejíž podílníci pocházeli z České republiky, a část akcií získali zaměstnanci. Před šesti lety se vlastníkem Sellier & Bellot stala brazilská společnost Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC). Firma v současnosti vyváží přes 85 procent své produkce do osmdesáti zemí světa. Čtyřicet procent výrobků prodá v Evropě. Obrat společnosti byl v roce 2014 3,5 miliardy korun. Zaměstnává zhruba 1400 lidí.