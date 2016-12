„Člověk, který hrozil bombou byl zneškodněn a policie ho zadržela. Momentálně probíhají výslechy,” potvrdil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Cestující se z letadla evakuovali a přesunuli na prohlídky.

„Letiště se jim snaží najít ubytování. Až bude prohlédnuto letadlo, předpokládám, že zítra dopoledne by mohlo dostat povolení k odletu,” dodal Chovanec.

Ministr odmítl sdělit podrobnosti k případu s odkazem na probíhající vyšetřování. Omezil se pouze na informaci, že ten, kdo vyhrožoval bombou, byl polské národnosti tak jako většina pasažérů, kteří cestovali z Las Palmas do Varšavy.

Na letiště dorazil pyrotechnik a policisté.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

„Nebudu komentovat, co se u něj našlo nebo nenašlo. Bylo zahájeno trestní řízení a uvidíme, jak se vyvine jeho pozice. Jeho výslech teprve probíhá,” řekl Chovanec. podrobnosti k případu odmítá také sdělit s ohledem na to, že „nechci, aby se ten člověk vyvinil s odkazem na naše mediální výstupy z toho, co provedl”.

Musí se podle jeho slov pečlivě prohlédnout prostory, kde se zdržoval.

Nikdo by podle jeho názoru neměl utrpět žádné zranění. Posádka s policisty plně spolupracovala. Cestující byli nervózní, ale situaci zvládali.

Podobný případ před deseti lety



Provoz letiště nebyl podle ministra ohrožen či výrazněji narušen.

Pilot letadla podle záznamu na webu www.liveatc.net oznámil, že má na palubě 162 pasažérů a šest členů posádky. Letadlo mělo podle jeho sdělení ještě 5,6 tuny paliva. "Žádáme plnou pohotovost, asistenci pyrotechnické jednotky a protiteroristického týmu," hlásil.

Podobná situace se podle ministra Chovance na pražském letišti stala 26. prosince 2006.