Nehoda se stala krátce před 18. hodinou v Českobrodské ulici, na okraji Běchovic. Felicia jela v době nehody směrem od Dolních Počernic na Újezd nad Lesy.

"Na tísňové lince jsme přijali dvě oznámení o havárii osobního vozu do semaforu, a to v Českobrodské ulici. Podle jednoho z oznamovatelů neměla jedna z osob ve vozidle jevit známky života. To se naštěstí po příjezdu policistů a záchranářů nepotvrdilo," řekl Novinkám policejní mluvčí Tomáš Hulan.

V autě cestoval starší manželský pár. Felicia i semafor byly při nehodě značně poškozeny. K zabezpečení rozbitého semaforu dorazili na místo pohotovostní pracovníci Eltoda.

Hasiči provedli po nehodě protipožární opatření a zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem. Záchranáři převezli zraněného řidiče i jeho spolujezdkyni do vinohradské nemocnice.

Dopravu řídili v místě nehody policisté kyvadlově. Přesné okolnosti vzniku nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.