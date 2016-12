Nešťastná událost se stala na soukromém pozemku u domu na Tachovsku. Malý chlapec se rodině ztratil z dohledu a po asi pětiminutovém hledání ho otec našel v odpadní jímce. Muž okamžitě přivolal záchranáře.

„Dítě bylo v bezvědomí a nedýchalo. Podařilo se nám ho resuscitovat a v kritickém stavu jsme ho letecky přepravili na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedl tehdy mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha.

Následoval boj lékařů o chlapcův život. Nejprve mu museli vyčistit plíce, které měl zanesené vdechnutými splašky.

Věří na anděly

Obávali se i toho, že v důsledku zástavy srdce došlo k přerušení dodávky kyslíku do mozku, a tím i k jeho poškození. Nic z těchto katastrofických scénářů se nakonec naštěstí nenaplnilo. Zdravotníci nyní mluví o zázraku, nicméně upozornili na to, že teprve až za rok se ukáže, zda dítě bude zcela bez následků.

Když slyší, že se o té věci mluví, reaguje na to špatně. matka dítěte

„Tady je vidět, že není vždy všechno předem ztraceno. A i když doktoři nad chlapcem již pomalu lámali hůl, stane se někdy i takový zázrak. Je to naděje pro všechny podobné případy, kdy jsou počáteční šance na dobrý konec prakticky nulové,“ shodli se psychologové, které Právo oslovilo.

Otec obviněn



Rodičům chlapce do řeči příliš nebylo. „Stálo nás to spousty sil. Už se v tom nechceme nijak babrat,“ reagovala jeho matka. Do podrobností nechtěla zacházet i proto, že rodina vyznává odlišný styl života.

„Když téhle společnosti řeknu, že jsme byli ve spojení s léčitelem, věříme na andílky a alternativně se uzdravujeme, tak se nám vysmějí. To pochopí jen lidé, kteří tyhle věci vnímají po duševní stránce,“ uvedla dále žena.

Syn se podle jejích slov vrátil z nemocnice jiný. „Je teď velmi, velmi citlivý. Když slyší, že se o té věci mluví, reaguje na to špatně,“ uzavřela žena.

To, že rodiče nechali dítě bez dozoru, bude mít i trestní dohru. Případ vyšetřuje policie a podle informací Práva už obvinila otce z ublížení na zdraví z nedbalosti.