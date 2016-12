Dubského dovolání už v březnu odmítl Nejvyšší soud, podle kterého nepřímé důkazy tvoří ucelený řetězec a vylučují možnost, že by byl pachatelem někdo jiný. Ústavní soud zatím odmítnutí nezdůvodnil.

Muž se k činu nikdy nepřiznal. Hrozilo mu až 30 let, pro uložení doživotního trestu nebyly podle žalobce splněny podmínky. Dubský poukazoval na to, že justice vychází jen z účelových domněnek a teorií. Usvědčily ho pachové stopy z místa činu, svědecké výpovědi i to, že byly jeho boty potřísněné kapkami kyseliny sírové.

Přežila díky rychlé pomoci



Případ se stal v listopadu roku 2013 v Plzni. Podle rozsudku Dubský neunesl dřívější rozchod s přítelkyní. Proto si na ni počkal před bytem, a když nasedla do auta, otevřel dveře a vylil na ni kyselinu sírovou. Sám si přitom maskoval obličej.

Napadená útok přežila jen díky dobré fyzické kondici a rychlé odborné pomoci. Žíravina jí zanechala na tváři jizvy, připravila ji o zrak a oční víčka a lékaři jí museli amputovat ušní lalůček. Vedle toho jí kyselina vážně poleptala zažívací a dýchací ústrojí a kůži na rukou a nohou. Trpěla velkými bolestmi a musela podstoupit léčení po dobu mnoha měsíců.