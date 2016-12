Nečesaný má přerušený trest, na verdikt NS počká na svobodě

Lukáši Nečesanému byl na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) přerušen výkon 13letého trestu za pokus o vraždu do doby, než bude rozhodnuto o jeho druhém dovolání. To podal v listopadu poté, co byl uznán vinným z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích. Odpoledne byl propuštěn z plzeňské věznice. Vyzvedla ho manželka.