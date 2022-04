Tetanus je stále reálnou hrozbou. Dodržujete termíny přeočkování?

Tetanus je závažné infekční onemocnění, které způsobuje bakterie Clostridium tetani. K infekci dochází při hlubších poraněních či popáleninách znečištěných kontaminovanou půdou. Přenos je pravděpodobnější u pacientů s otevřenými ranami, nakazit se ale mohou lidé i při operaci zažívacího traktu. Zvýšené je riziko rovněž u injekčních uživatelů drog. V ráně se bakterie začne množit a vylučovat nebezpečné jedovaté látky. První příznaky nemoci se objevují od 3 do 21 dnů po nákaze.

„Zpočátku se onemocnění projevuje neklidem, pocením a pocitem namožených svalů. Následně se objevují křeče, především žvýkacích svalů. Postupně přicházejí křeče zádového svalstva způsobující prohnutí celého těla do oblouku. Křeče jsou velmi silné a mohou vyústit až do zlomenin obratlů, případně natržení svalů. Popsané projevy onemocnění probíhají za plného vědomí a jsou velmi bolestivé,“ říká praktický lékař MUDr. Michal Lazák .

Proti tetanu se u nás očkuje již více než 60 let, je součástí povinného očkování a hradí jej stát. První dávka vakcíny se podává dětem ve dvou měsících věku, poté následují další tři dávky v odstupu několika měsíců jako součást tzv. hexavakcíny. Pátá dávka se pak podává mezi pátým a šestým rokem a šestá mezi desátým a jedenáctým rokem. Dospělí se očkují pravidelně s odstupem deseti až patnácti let. U seniorů nad šedesát let se přeočkovává po deseti letech.