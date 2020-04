Pracujete z domova? Znáte základní pravidla, jak zvýšit bezpečnost?

Mnoho firem se rozhodlo poslat zaměstnance domů. Bohužel tahle situace láká útočníky. Domácí sítě totiž nejsou zpravidla tak pečlivě zabezpečené, navíc nás doma rozptyluje řada faktorů – ať už děti, domácí mazlíčci nebo nutné domácí práce. Útočníci tak sázejí na to, že snáze naletíme.

„Moje první rada pro vás je jednoduchá – Věřte svému IT oddělení a řiďte se jejich doporučeními. Vědí, co dělají, a také jsou to oni, kdo je zodpovědný za všechna firemní data,“ radí Zubr.