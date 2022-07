Konec uhlí místním prospěje, bude-li férový

Evropská unie na rozvoj uhelných regionů poskytne nemalé prostředky. K dispozici je téměř 43 miliard korun, z toho 16 miliard přímo pro Ústecký kraj. Tyto peníze mají umožnit rekvalifikaci zaměstnanců v uhelném průmyslu, podpořit pestrou nabídku zaměstnání a místní podnikatele v jejich nápadech, zajistit kvalitní vzdělávání a pracovní příležitosti (nejen) pro mladou generaci nebo zlepšit stav krajiny zdevastované těžbou. Mohou také pomoci zvelebit veřejný prostor či sousedství a vytvářet příjemné místo pro život, například přestavět zchátralou a nepotřebnou fabriku na školu či kulturní centrum. Místní politici se ale musí zasadit o to, aby se investovalo do projektů, které si místní přejí.

Ústecko nabízí mnohé – ať již krásné Krušnohoří, tradiční řemeslnou výrobu, nebo svůj inovační potenciál. Avšak jedině připravení mohou uspět. A k tomu je třeba mít plán, co a kdy občany, podniky a obce v regionu při proměně čeká. To zatím není příliš zřejmé. Cílem není jen vyčerpat peníze z fondů, ale utratit je tak, aby opravdu pomáhaly místním lidem.



Politici musí v první řadě vědět, jak si zdejší obyvatelé představují život bez uhlí, které je dlouhá desetiletí živilo. Vědí vůbec, jak místní chtějí žít? Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že nejlepším způsobem, jak se domluvit, je přizvat k řešení různé osoby hájící různé zájmy. Do přípravy plánu je nutné zapojit nejen poměrně vzdálená ministerstva a kraje, ale zejména širokou veřejnost a také občanské spolky, starosty a samosprávy. Předpokladem úspěchu je srozumitelně vysvětlovat, komunikovat a naslouchat. To se v Česku zatím bohužel moc nedaří.