Jak poznat v bazaru dobré ojeté auto?

Daleko častěji se na nás obracejí lidé, kteří díky našemu systému AUTOTRACER, který provozujeme na stránkách www.zkontrolujsiauto.cz , odhalili u auta, které si chtěli koupit, stočený tachometr nebo zatajenou havárii. Anebo rovnou oboje. Stává se také častěji, že prodejci u vozu přiznají menší poškození, ale zatají větší havárii nebo právě stočený tachometr. Falšuje se také země původu a u některých vozidel, u nichž to dává smysl, se uvádí místo roku výroby rok první registrace. To se někdy děje u aut, u nichž se tyto roky neshodují. V technických průkazech je přitom uveden rok první registrace, bez dotazu na výrobce, importéra nebo bez prověření auta v našem systému AUTOTRACER tak lidé nemají moc možnost skutečný rok výroby odhalit.

Možná, ale podle dalších indicií, které máme, to shoda náhod není. Častěji se teď na nás obracejí i individuální či menší prodejci ojetých vozidel, kteří s námi standardně nespolupracují a stěžují si, že kvůli informacím ze systému AUTOTRACER se jim auta hůře prodávají. Sami tvrdí, že nemohou uspokojit poptávku jen kvalitními vozy, že jich prostě není na trhu dost. A samozřejmě chtějí vydělávat. My ale chceme kultivovat trh a chránit kupující. Prodávajícím samozřejmě umožňujeme prověřit si auto před výkupem a vyhnout se tak případným problémům při jeho prodeji.

Taková hranice neexistuje. Před dvěma týdny si u nás jeden pán prověřoval čtyři Superby, rok stáří, zhruba 30 000 km najeto. U dvou ze čtyř byl problém – u jednoho zatajená havárie za 90 000 Kč, další byl zatížen leasingem. O ničem z toho se kupující od prodejců nedozvěděl a obě auta se prodávala za běžnou cenu. To, které bylo zatížené leasingem, prodávala soukromá osoba. Z nedávné doby stojí za zmínku také případ, kdy se pán koupil půl roku provozovaný Ford Mustang a o rok později, kdy ho chtěl prodat, v našem systému zjistil, že je o tři roky starší a před první registrací prodělal totální havárii. Litoval, že si auto neprověřil ještě před tím, než ho v Německu koupil. Já bych podle toho, co pozorujeme, řekl, že se k nám teď dováží mladší vozy v horším stavu než dříve a kvalitní české ojetiny se přeprodávají do zahraničí.

To bych neřekl. Záleží, co zjistíte. Pokud odhalíte, že nesedí rok výroby, nebo auto prodělalo havárii, můžete ho koupit, ale požadujte přiměřenou cenu. Rok výroby může u mladších aut udělat rozdíl i pár desítek tisíc korun, záleží na značce a modelu. Čím je auto starší, tím je vliv na cenu menší. U havárií je důležité vědět, co se stalo, zda byla oprava provedena kvalitně a zda je vůz bezpečný. Někteří lidé si odmítají koupit auto, které má třeba jen odřený nárazník. To je podle mne nesmysl.