Hrozí sucho dalším obcím? Naučme se vodu efektivně využívat, radí odborníci z WERO

Některé obce již nyní na jaře „utahují kohoutky“ a zakazují svým obyvatelům využívat pitnou vodu k zalévání či do bazénů. Kde hledat nové zdroje a jak se naučit využívat dostupné zdroje vody, abychom tuto „vodní krizi“ zvládli a nezůstali na suchu? Na řešení této otázky se specializuje tým odborníků ze společnosti WERO Water Management, kteří mají za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů pro obce i firmy. Dokáží vodní zdroje vyhledat, navrhnout a realizovat opatření pro šetrné a efektivní nakládání s vodou i pomoci s financováním.

Letošní teplotně mírná zima s nedostatkem srážek se výrazně podepsala na aktuálně podprůměrných stavech ve vodních tocích. „Máme málo vody,“ slyšíme od vodohospodářů ale i od zemědělců, kteří očekávají úbytek úrody až o 40 %. Podle údajů Ministerstva životního prostředí chybí v některých krajích kumulativně za posledních 6 let více než roční úhrn srážek, celorepublikově pak chybí v průměru 60 % ročního úhrnu srážek. „Dlouhodobě jsou nižší srážky, vyšší teploty a důsledkem toho je, že kvalita povrchových a podpovrchových vod se rapidně zhoršuje. Vody je nejen málo, ale bývá také více znečištěna biologicky, ale i pesticidy, léky či mikroplasty,“ popisuje současnou situaci Jaroslav Ďuriš ze společnosti WERO Water Management, která se specializuje na hospodaření s vodními zdroji.

Podle Ďuriše nás dnešní doba staví před velkou výzvu, začít vodu vnímat jako opravdu cennou komoditu, naučit se využívat jiné lokální vodní zdroje a zajistit si tak soběstačnost, a to bez ohledu na to, zda jde o obec, firmu či větší obytný celek. „Díky našim technologiím bez problémů upravíme povrchové či podzemní zdroje na pitnou vodu, nebo na vodu vhodnou pro průmyslové a zemědělské využití,“ říká Ďuriš.



Každý případ obce či firmy, která se potýká s nedostatkem vody, je nezbytné řešit komplexně a posuzovat ho individuálně. Projekt tak začíná zmapováním současného stavu odborníky ze společnosti WERO Water Management. Zejména je pak vyhodnocována kvalita a kapacita stávajících vodních zdrojů s ohledem na současnou a očekávanou spotřebu vody. Následuje navržení vhodného technického řešení, které může zahrnovat čerpání jiných zdrojů, ať již úpravu povrchových vod či geologický průzkum a realizaci hlubinného vrtu. Stranou by nemělo zůstat ani využití dešťové a šedé vody a jejich recyklace. „Zařízení na úpravu vody se vyrábí na míru na základě rozboru místní vody, zahrnuje však i dálkový dohled na kvalitu a množství upravované vody, lze tak reagovat na neočekávané situace. Taková řešení jsou vhodná pro menší obce, chatové osady, penziony, hotely, veřejná koupaliště, lázně, nemocnice, ale i firmy a větší developerské celky,“ doplňuje Ďuriš.