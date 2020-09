Češi už přišli na výhodu koronakrize - díky nižším úrokům mohou mít dovolenou zdarma

Byť se to zdá na první pohled jako nemožné, může se tahle příjemná věc týkat i vás . Stačí, abyste měli starší a dražší úvěr, který se teď rozhodnete refinancovat, případně abyste měli více úvěrů, které si konsolidujete do jednoho nového, samozřejmě levnějšího.

Ušlý zisk se do poplatku promítnout nesmí , a to ani v procentuálním poměru coby pokuta. Naúčtovat banka nesmí ani další náklady předčasného splacení hypotéky, které nenašly oporu v zákoně. Je mezi nimi například „provize vyplacená poskytovatelem zprostředkovateli za zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení“, jak se dočteme ve stanovisku ČNB.

Tlak bank je ovšem velký a jejich lobby často úspěšná, proto se dá do budoucna počítat se zmírněním omezení v účtovaných poplatcích, tedy i s prodražením refinancování. Proto pokud chceme na refinancování ušetřit, je vhodné se do něj pustit co nejdříve, o konsolidaci to platí stejně.