Cebia odhalila během dvou týdnů zatajené havárie za 231 milionů korun

A to se jednalo jen o zatajené havárie u aut dovezených ze zahraničí, které si prověřili zákazníci Cebia. „Ve skutečnosti je podvodů mnohem více. Havárie a poškození se zatajují i u aut s českým původem, třetina všech ojetých aut má stočený tachometr, u pětiny dovezených aut se falšuje země původu a mohl bych pokračovat. Navíc daleka ne každé auto si lidé prověřují, většina se stále spoléhá na informace od prodejce,“ vysvětluje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která pomáhá motoristům bojovat proti podvodným praktikám už téměř 30 let, a dodává, že i přesto je v Česku možné koupit kvalitní ojetý vůz, a to i ve velkých autobazarech, kterých se řada lidí obává.

Odhalit zatajené havárie za více než 230 milionů korun se lidem podařilo díky novým datům, kterými Cebia obohatila systém pro prověření historie vozů AUTOTRACER, jež provozuje na www.zkontrolujsiauto.cz. V září do něj totiž přibylo 195 milionů záznamů k ojetým autům dovezeným ze zahraničí, a to zejména z Německa. Nová data se vztahují k najetým kilometrům a haváriím, a zahrnují také totální škody, a to až 10 let zpětně. „Kdyby si ti lidé vozy neprověřili a koupili, mohli by dohromady zbytečně zaplatit odhadem zhruba 73 milionů korun, a to je spíše nižší odhad,“ upozorňuje Martin Pajer s tím, že samotný fakt, že je auto po havárii ještě neznamená, že patří do šrotu. Vždy záleží na rozsahu poškození a kvalitě opravy. V každém případě by však měl kupující o havárii či poškození dopředu vědět a případně vůz koupit za adekvátní cenu.