Firmy mohou výrazně zvýšit svoji konkurenceschopnost tím, že díky evropským financím uvedou na trh nový výrobek, zásadně vylepší své výrobní zázemí, zavedou nové moderní IT technologie nebo sníží své náklady na energie. Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlašovány výzvy pro jednotlivé oblasti. O dotace už požádala v rámci aktuální výzvy na úsporu energií řada podniků a ukazuje se, že díky tomu jim značně klesly jejich výrobní náklady v této oblasti. Podívejme se na několik příkladů, kterými se mohou inspirovat další.

Moděva, oděvní družstvo Konice bylo založeno už v roce 1931 a v současné době zaměstnává 159 lidí. Ti v současné době vyrábí především kvalitní kolekce výrobků určené pro sport a volný čas pro zahraničí zákazníky, dále tradiční bavorské kroje, profesní ošacení pro firmy podnikající v oblasti dopravy a cestovního ruchu, jako jsou železnice, letectvo, cestovní kanceláře, hotely atd.

Významnou měrou také spolupracuje s předními evropskými konfekčními firmami, a tak nepřekvapí, že 98 % produkce v celkové výši cca 50 miliónů míří do zahraničí. Díky dotaci ve výši 40% mohl podnik vyměnit stávající parní vyvíječ a provést další úpravy technologie vytápění ve svém objektu v Konicích na Prostějovsku. To ve výsledku přineslo roční úsporu na energiích v celkové výši 112 000 korun. Bez dotace by pak celková návratnost projektu za 1,3 miliónu korun byla takřka 16 let, s dotací se tato doba zkrátila na polovinu.

Dalším podnikem, kterému dotační program pomohl k nemalým úsporám, je společnost Flídr s.r.o ze Svitavska, zabývající se kovoobráběním a zámečnictvím. Ve svém projektu za 26 650 000 korun řeší vysokoúčinnou výrobu elektrické energie a tepla. Celkem tento rozsáhlý projekt bude na konci realizace znamenat pro společnost zaměstnávající 200 lidí úspory na zemním plynu a elektrické energii ve výši více než 2 miliónů ročně. A díky dotaci ve výši 40%, tedy více než 10 miliónů korun, se doba návratnosti zkrátí z takřka 19 let na 9,5 roku.

Mezi podniky, kterým už tento operační program pomohl, jsou také Výtahy s.r.o. z Velkého Meziříčí, kde rekonstrukcí zastaralého objektu z 19. století výrazně snížili energetické náklady na svůj provoz. Také dřevozpracující firma Klaus Timber, a.s. z Plzeňska nyní ušetří ročně až 1 500 000 korun za energie a společnost, a to i díky dotacím, které zkrátili dobu investice na 6,5 roku, tedy polovinu původně předpokládané doby. V současné době je k dispozici dalším podnikům v rámci aktuální výzvy na úsporu energie ještě 6 miliard korun. Výzva je otevřena do 30.4.2018. Pokud tedy chcete podnikat v budoucnosti úsporně stále máte šanci. Více informací o aktuálně otevřených výzvách na www.agentura-api.org.